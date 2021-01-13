https://ria.ru/20210113/vissarion-1592866758.html

Суд в Новосибирске продлил арест лидеров "Церкви Виссариона" до 15 апреля

Суд в Новосибирске продлил арест лидеров "Церкви Виссариона" до 15 апреля

Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета",... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:30

2021-01-13T14:30

2021-01-13T14:30

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

роман силантьев

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета", сообщается на сайте суда."Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Ведерникова В.О., Редькина В.В., Торопа С.А.", - говорится в сообщении.Постановлениями суда срок ареста всем трем фигурантам продлен на три месяца - до 15 апреля.В Telegram-канале по делу защитники фигурантов пишут, что решения суда "конечно же, будут обжалованы"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.

https://ria.ru/20201204/vissarion-1587662329.html

https://ria.ru/20201125/novosibirsk-1586202437.html

новосибирск

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новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, новосибирск