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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/vissarion-1592866758.html
Суд в Новосибирске продлил арест лидеров "Церкви Виссариона" до 15 апреля
Суд в Новосибирске продлил арест лидеров "Церкви Виссариона" до 15 апреля
Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета",... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:30
2021-01-13T14:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета", сообщается на сайте суда."Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Ведерникова В.О., Редькина В.В., Торопа С.А.", - говорится в сообщении.Постановлениями суда срок ареста всем трем фигурантам продлен на три месяца - до 15 апреля.В Telegram-канале по делу защитники фигурантов пишут, что решения суда "конечно же, будут обжалованы"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
https://ria.ru/20201204/vissarion-1587662329.html
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новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, новосибирск

Суд в Новосибирске продлил арест лидеров "Церкви Виссариона" до 15 апреля

14:30 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета", сообщается на сайте суда.
"Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Ведерникова В.О., Редькина В.В., Торопа С.А.", - говорится в сообщении.
Постановлениями суда срок ареста всем трем фигурантам продлен на три месяца - до 15 апреля.
В Telegram-канале по делу защитники фигурантов пишут, что решения суда "конечно же, будут обжалованы".
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 13:36Религия и мировоззрение
Суд по изъятию лесного участка у общины Виссариона отложен до января
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 09:56Религия и мировоззрение
Защита обжаловала продление ареста руководителям общины Виссариона
Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевНовосибирск
 
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