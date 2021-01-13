https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592924981.html

Глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса

Глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:41

2021-01-13T19:41

2021-01-13T19:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

турция

анкара

в мире

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране.Как ранее заявил Коджа, турецкие власти одобрили использование вакцины СoronaVac в экстренных ситуациях, вакцинация медиков начнется в четверг.Процедура состоялась в городской больнице Анкары. После Коджи вакцинацию прошли члены научного совета Турции.Ранее Коджа заявил о начале поставок вакцины китайской компании SinoVac, до конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз. Турецкие власти намерены также закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около девяти миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

анкара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, анкара, в мире