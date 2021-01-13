https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592902296.html
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech
Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech
Минздрав Литвы в среду получил информацию, что во вторник могла быть повреждена температурная цепь во время транспортировки вакцины BioNTech и Pfizer в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:30
2021-01-13T17:30
2021-01-13T20:32
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pfizer, inc.
литва
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ВИЛЬНЮС, 13 янв - РИА Новости. Минздрав Литвы в среду получил информацию, что во вторник могла быть повреждена температурная цепь во время транспортировки вакцины BioNTech и Pfizer в координационные центры - Каунасскую клинику литовского университета наук о здоровье и Паневежскую республиканскую больницу, сообщает портал Эльта.В указанной партии - 4680 доз вакцины против COVID-19, по 2340 доз вакцины для Каунасского и Паневежского регионов.Ранее на пресс-конференции канцлер минздрава Юргита Гребенковене сообщила, что вакцины BioNTech и Pfizer должны храниться в морозильных камерах, поддерживающих температуру 70 градусов ниже нуля.Минздрав незамедлительно проинформировал координатора о временной приостановке вакцинации этой партией препаратов. Государственному агентству по контролю за лекарствами (ГАКЛ) поручено проверить, не повлияли ли на вакцину колебания температуры во время транспортировки.Данные о нарушении требований транспортировки вакцины предоставлены также представителю Pfizer в Литве.Заключения специалистов ГАКЛ и представительства Pfizer в Литве ожидаются, говорится в сообщении минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 13 янв - РИА Новости.
Минздрав Литвы
в среду получил информацию, что во вторник могла быть повреждена температурная цепь во время транспортировки вакцины BioNTech и Pfizer
в координационные центры - Каунасскую клинику литовского университета наук о здоровье и Паневежскую республиканскую больницу, сообщает портал Эльта.
В указанной партии - 4680 доз вакцины против COVID-19, по 2340 доз вакцины для Каунасского и Паневежского регионов.
Ранее на пресс-конференции канцлер минздрава Юргита Гребенковене сообщила, что вакцины BioNTech и Pfizer должны храниться в морозильных камерах, поддерживающих температуру 70 градусов ниже нуля.
Минздрав незамедлительно проинформировал координатора о временной приостановке вакцинации этой партией препаратов. Государственному агентству по контролю за лекарствами (ГАКЛ) поручено проверить, не повлияли ли на вакцину колебания температуры во время транспортировки.
Данные о нарушении требований транспортировки вакцины предоставлены также представителю Pfizer в Литве.
Заключения специалистов ГАКЛ и представительства Pfizer в Литве ожидаются, говорится в сообщении минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.