https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592876115.html

Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян

Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России готовы с понедельника перейти к более широкой вакцинации населения от коронавируса, регионам надо... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:15

2021-01-13T15:15

2021-01-13T15:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России готовы с понедельника перейти к более широкой вакцинации населения от коронавируса, регионам надо нарастить прививочную кампанию."Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она добавила, что с регионами пройдут дополнительные консультации, будут обговорены все детали этого процесса."На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - подчеркнула она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество