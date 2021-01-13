https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592876115.html
Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России готовы с понедельника перейти к более широкой вакцинации населения от коронавируса, регионам надо... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:15
2021-01-13T15:15
2021-01-13T15:46
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России готовы с понедельника перейти к более широкой вакцинации населения от коронавируса, регионам надо нарастить прививочную кампанию."Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она добавила, что с регионами пройдут дополнительные консультации, будут обговорены все детали этого процесса."На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - подчеркнула она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество