https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592874094.html

Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники

Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники

Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Что касается вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то, несмотря на праздники, она шла в плановом режиме и продолжается в плановом режиме", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество