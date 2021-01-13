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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592874094.html
Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Что касается вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то, несмотря на праздники, она шла в плановом режиме и продолжается в плановом режиме", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники

15:05 13.01.2021 (обновлено: 15:11 13.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевВакцинация от COVID-19 в московской поликлинике
Вакцинация от COVID-19 в московской поликлинике - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду.
"Что касается вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то, несмотря на праздники, она шла в плановом режиме и продолжается в плановом режиме", - сказала Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
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