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Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:11
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в праздники в РФ шла в плановом режиме, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Что касается вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то, несмотря на праздники, она шла в плановом режиме и продолжается в плановом режиме", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество