https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592847860.html

В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19

В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19

В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:46

2021-01-13T12:46

2021-01-13T12:46

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592847804_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_38de6a8ca07bf0458e5da675c8faac2a.jpg

МОСКВА, 13 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. По состоянию на 11 января число лиц, получивший вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.В настоящее время в Пекине действует в общей сложности 241 пункт вакцинации COVID-19 с более чем 8700 медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. 241 пункт включает как стационарные, так и временные места вакцинации. В настоящее время ежедневные масштабы вакцинации в городе составляет от 100 тысяч до 150 тысяч человек, и, как ожидается, первая группа указанных категорий населения может быть вакцинирована до праздника Весны.Пекин сформировал централизованную систему управления процессом вакцинации и систему управления безопасностью в ходе производства, хранения, транспортировки и использования вакцины, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность процесса.Как сказал замглавы Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Цзянь, Пекин поступательно наращивает возможности хранения и доставки вакцин от COVID-19, чтобы удовлетворить запросы в долгосрочной перспективе.Ранее эксперты утверждали, что обычные побочные реакции вакцины от COVID-19 в основном включают головную боль, лихорадку, покраснение кожи и дискомфорт в месте вакцинации, а также кашель, потерю аппетита, рвоту и диарею. Гао Цзянь сказал, что в Пекине пока нет жалоб на какие-либо явные побочные эффекты. Муниципальный комитет Пекина по вопросам гигиены и здравоохранения требует от медицинских учреждений своевременно сообщать о побочных реакциях вакцинированных с полным описанием соответствующих диагнозов и симптоматики и предоставленного поствакционного обслуживания.11 января репортер посетил место вакцинации на улице Дунхуаши в районе Дунчэн. Житель Пекина по имени Чжан, водитель автобуса маршрута N635, приехал в зону вакцинации по направлению работодателя. Заполнив бланк информированного согласия, он отправился в зону вакцинации. Вскоре водитель Чжан закончил вакцинацию и перешел в зону наблюдения для выявления негативных возможных последствий. "Как вы себя чувствуете после вакцинации?", - спросил корреспондент. "Похоже на обычную прививку!", - ответил Чжан с улыбкой: "После вакцинации необходимо продолжать соблюдать защитные меры. Я буду также носить маску и мыть руки, но чувствую себя теперь гораздо увереннее"!

https://ria.ru/20201230/covid-19-1591550917.html

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, пекин