Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592847860.html
В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19
В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19
В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:46
2021-01-13T12:46
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592847804_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_38de6a8ca07bf0458e5da675c8faac2a.jpg
МОСКВА, 13 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. По состоянию на 11 января число лиц, получивший вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.В настоящее время в Пекине действует в общей сложности 241 пункт вакцинации COVID-19 с более чем 8700 медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. 241 пункт включает как стационарные, так и временные места вакцинации. В настоящее время ежедневные масштабы вакцинации в городе составляет от 100 тысяч до 150 тысяч человек, и, как ожидается, первая группа указанных категорий населения может быть вакцинирована до праздника Весны.Пекин сформировал централизованную систему управления процессом вакцинации и систему управления безопасностью в ходе производства, хранения, транспортировки и использования вакцины, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность процесса.Как сказал замглавы Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Цзянь, Пекин поступательно наращивает возможности хранения и доставки вакцин от COVID-19, чтобы удовлетворить запросы в долгосрочной перспективе.Ранее эксперты утверждали, что обычные побочные реакции вакцины от COVID-19 в основном включают головную боль, лихорадку, покраснение кожи и дискомфорт в месте вакцинации, а также кашель, потерю аппетита, рвоту и диарею. Гао Цзянь сказал, что в Пекине пока нет жалоб на какие-либо явные побочные эффекты. Муниципальный комитет Пекина по вопросам гигиены и здравоохранения требует от медицинских учреждений своевременно сообщать о побочных реакциях вакцинированных с полным описанием соответствующих диагнозов и симптоматики и предоставленного поствакционного обслуживания.11 января репортер посетил место вакцинации на улице Дунхуаши в районе Дунчэн. Житель Пекина по имени Чжан, водитель автобуса маршрута N635, приехал в зону вакцинации по направлению работодателя. Заполнив бланк информированного согласия, он отправился в зону вакцинации. Вскоре водитель Чжан закончил вакцинацию и перешел в зону наблюдения для выявления негативных возможных последствий. "Как вы себя чувствуете после вакцинации?", - спросил корреспондент. "Похоже на обычную прививку!", - ответил Чжан с улыбкой: "После вакцинации необходимо продолжать соблюдать защитные меры. Я буду также носить маску и мыть руки, но чувствую себя теперь гораздо увереннее"!
https://ria.ru/20201230/covid-19-1591550917.html
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592847804_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_8b97c4363f5c456bad5e9ef7a6172623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, пекин

В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19

12:46 13.01.2021
 
© REUTERS / StringerВакцинация от COVID-19 в Пекине, Китай
Вакцинация от COVID-19 в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения.
По состоянию на 11 января число лиц, получивший вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.
В настоящее время в Пекине действует в общей сложности 241 пункт вакцинации COVID-19 с более чем 8700 медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. 241 пункт включает как стационарные, так и временные места вакцинации. В настоящее время ежедневные масштабы вакцинации в городе составляет от 100 тысяч до 150 тысяч человек, и, как ожидается, первая группа указанных категорий населения может быть вакцинирована до праздника Весны.
Пекин сформировал централизованную систему управления процессом вакцинации и систему управления безопасностью в ходе производства, хранения, транспортировки и использования вакцины, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность процесса.
Как сказал замглавы Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Цзянь, Пекин поступательно наращивает возможности хранения и доставки вакцин от COVID-19, чтобы удовлетворить запросы в долгосрочной перспективе.
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 12:39Россия-Китай: Главное
В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19
Ранее эксперты утверждали, что обычные побочные реакции вакцины от COVID-19 в основном включают головную боль, лихорадку, покраснение кожи и дискомфорт в месте вакцинации, а также кашель, потерю аппетита, рвоту и диарею. Гао Цзянь сказал, что в Пекине пока нет жалоб на какие-либо явные побочные эффекты. Муниципальный комитет Пекина по вопросам гигиены и здравоохранения требует от медицинских учреждений своевременно сообщать о побочных реакциях вакцинированных с полным описанием соответствующих диагнозов и симптоматики и предоставленного поствакционного обслуживания.
11 января репортер посетил место вакцинации на улице Дунхуаши в районе Дунчэн. Житель Пекина по имени Чжан, водитель автобуса маршрута N635, приехал в зону вакцинации по направлению работодателя. Заполнив бланк информированного согласия, он отправился в зону вакцинации. Вскоре водитель Чжан закончил вакцинацию и перешел в зону наблюдения для выявления негативных возможных последствий. "Как вы себя чувствуете после вакцинации?", - спросил корреспондент. "Похоже на обычную прививку!", - ответил Чжан с улыбкой: "После вакцинации необходимо продолжать соблюдать защитные меры. Я буду также носить маску и мыть руки, но чувствую себя теперь гораздо увереннее"!
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Пекин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Лента новостейМолния