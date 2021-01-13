https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592847860.html
В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19
В Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19
В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:46
2021-01-13T12:46
2021-01-13T12:46
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пекин
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МОСКВА, 13 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время в Пекине проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. По состоянию на 11 января число лиц, получивший вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.В настоящее время в Пекине действует в общей сложности 241 пункт вакцинации COVID-19 с более чем 8700 медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. 241 пункт включает как стационарные, так и временные места вакцинации. В настоящее время ежедневные масштабы вакцинации в городе составляет от 100 тысяч до 150 тысяч человек, и, как ожидается, первая группа указанных категорий населения может быть вакцинирована до праздника Весны.Пекин сформировал централизованную систему управления процессом вакцинации и систему управления безопасностью в ходе производства, хранения, транспортировки и использования вакцины, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность процесса.Как сказал замглавы Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Цзянь, Пекин поступательно наращивает возможности хранения и доставки вакцин от COVID-19, чтобы удовлетворить запросы в долгосрочной перспективе.Ранее эксперты утверждали, что обычные побочные реакции вакцины от COVID-19 в основном включают головную боль, лихорадку, покраснение кожи и дискомфорт в месте вакцинации, а также кашель, потерю аппетита, рвоту и диарею. Гао Цзянь сказал, что в Пекине пока нет жалоб на какие-либо явные побочные эффекты. Муниципальный комитет Пекина по вопросам гигиены и здравоохранения требует от медицинских учреждений своевременно сообщать о побочных реакциях вакцинированных с полным описанием соответствующих диагнозов и симптоматики и предоставленного поствакционного обслуживания.11 января репортер посетил место вакцинации на улице Дунхуаши в районе Дунчэн. Житель Пекина по имени Чжан, водитель автобуса маршрута N635, приехал в зону вакцинации по направлению работодателя. Заполнив бланк информированного согласия, он отправился в зону вакцинации. Вскоре водитель Чжан закончил вакцинацию и перешел в зону наблюдения для выявления негативных возможных последствий. "Как вы себя чувствуете после вакцинации?", - спросил корреспондент. "Похоже на обычную прививку!", - ответил Чжан с улыбкой: "После вакцинации необходимо продолжать соблюдать защитные меры. Я буду также носить маску и мыть руки, но чувствую себя теперь гораздо увереннее"!
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коронавирус covid-19, пекин
МОСКВА, 13 янв — Проект "Россия-Китай: Главное".
В настоящее время в Пекине
проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения.
По состоянию на 11 января число лиц, получивший вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.
В настоящее время в Пекине действует в общей сложности 241 пункт вакцинации COVID-19 с более чем 8700 медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. 241 пункт включает как стационарные, так и временные места вакцинации. В настоящее время ежедневные масштабы вакцинации в городе составляет от 100 тысяч до 150 тысяч человек, и, как ожидается, первая группа указанных категорий населения может быть вакцинирована до праздника Весны
.
Пекин сформировал централизованную систему управления процессом вакцинации и систему управления безопасностью в ходе производства, хранения, транспортировки и использования вакцины, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективность процесса.
Как сказал замглавы Пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Цзянь, Пекин поступательно наращивает возможности хранения и доставки вакцин от COVID-19, чтобы удовлетворить запросы в долгосрочной перспективе.
Ранее эксперты утверждали, что обычные побочные реакции вакцины от COVID-19 в основном включают головную боль, лихорадку, покраснение кожи и дискомфорт в месте вакцинации, а также кашель, потерю аппетита, рвоту и диарею. Гао Цзянь сказал, что в Пекине пока нет жалоб на какие-либо явные побочные эффекты. Муниципальный комитет Пекина по вопросам гигиены и здравоохранения требует от медицинских учреждений своевременно сообщать о побочных реакциях вакцинированных с полным описанием соответствующих диагнозов и симптоматики и предоставленного поствакционного обслуживания.
11 января репортер посетил место вакцинации на улице Дунхуаши в районе Дунчэн. Житель Пекина по имени Чжан, водитель автобуса маршрута N635, приехал в зону вакцинации по направлению работодателя. Заполнив бланк информированного согласия, он отправился в зону вакцинации. Вскоре водитель Чжан закончил вакцинацию и перешел в зону наблюдения для выявления негативных возможных последствий. "Как вы себя чувствуете после вакцинации?", - спросил корреспондент. "Похоже на обычную прививку!", - ответил Чжан с улыбкой: "После вакцинации необходимо продолжать соблюдать защитные меры. Я буду также носить маску и мыть руки, но чувствую себя теперь гораздо увереннее"!