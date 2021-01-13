https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592797875.html

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

Запись на вакцинацию от коронавируса для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма открывается в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:26

2021-01-13T00:26

2021-01-13T02:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Запись на вакцинацию от коронавируса для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма открывается в среду в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. Помимо этого, вакцинироваться могут работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.Еще в декабре 2020 года запись на вакцинацию открылась для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Помимо этого, записаться на прививку могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях, москвичи старшего поколения, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, работники строительного комплекса.Сделать прививку от COVID-19 в настоящее время также могут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим. Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.Бонусы для привитыхКак ранее сообщил Собянин, после вакцинации москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.Как записатьсяЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день - второй.Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой прививке. Чтобы жители не забыли о повторном посещении поликлиники, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После вакцинации москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт их получения.В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Как отметил Собянин, с 14 января количество пунктов вакцинации возрастет до 100. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество