https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592796935.html

Врач дала совет по прививанию от COVID-19 для окунающихся в прорубь

Врач дала совет по прививанию от COVID-19 для окунающихся в прорубь

Если человек планирует окунаться в прорубь на Крещение, то делать прививку от коронавируса лучше более чем за неделю до или через 2 дня после купаний, заявила... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:08

2021-01-13T00:08

2021-01-13T00:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Если человек планирует окунаться в прорубь на Крещение, то делать прививку от коронавируса лучше более чем за неделю до или через 2 дня после купаний, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина."Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний",- сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет, при вакцинации это необходимо учитывать.По словам Драпкиной, крещенские купания 19 января в этом году из-за распространения COVID-19 будут отличаться от предыдущих - во всех регионах усилены меры безопасности, особое внимание уделено мерам профилактики заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество