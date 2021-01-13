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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592915919.html
Мурашко оценил объем поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Мурашко оценил объем поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил министр... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:46
2021-01-13T18:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."С ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию – такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации."Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность", - отметил Мурашко.
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592913200.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил объем поставок вакцины от COVID-19 в регионы

18:46 13.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию – такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок", - сказал Мурашко журналистам.
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Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию со стороны пожилых людей
Он уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации.
"Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность", - отметил Мурашко.
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