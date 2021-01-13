https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592915919.html

Мурашко оценил объем поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Мурашко оценил объем поставок вакцины от COVID-19 в регионы

Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил министр... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:46

2021-01-13T18:46

2021-01-13T18:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."С ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию – такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации."Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность", - отметил Мурашко.

https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592913200.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество