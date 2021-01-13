https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592901766.html

Калмыкия ожидает поступления 12 тысяч доз вакцины от коронавируса

Калмыкия ожидает поступления 12 тысяч доз вакцины от коронавируса

Двенадцать тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступят в Калмыкию в ближайшие три месяца, сообщили журналистам в пресс-службе министерства... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:29

2021-01-13T17:29

2021-01-13T17:29

распространение коронавируса

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ВОЛГОГРАД, 13 янв – РИА Новости. Двенадцать тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступят в Калмыкию в ближайшие три месяца, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.По информации ведомства, в Калмыкию уже поступило около 1 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На данный момент, отметили в минздраве, привиты более 300 человек, в основном медики и учителя."В первом квартале 2021 года ожидается поступление 12 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.Президент России Владимир Путин в среду на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения РФ от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.По данным оперштаба региона, на 13 января в Калмыкии зарегистрировано 16 064 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 91 за последние сутки. Выздоровели 13 355 тысяч человек, 218 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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