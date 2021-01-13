https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592873629.html

Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы

Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы

Около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в российские регионы с 11 по 14 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:15

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в российские регионы с 11 по 14 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным."За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тысяч доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество