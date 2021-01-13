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Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы
Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы
Около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в российские регионы с 11 по 14 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:15
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около 600 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в российские регионы с 11 по 14 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным."За три дня, начиная с 11 по 14 января, в субъекты Российской Федерации будет поставлено еще порядка 600 тысяч доз вакцины, и эта работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество