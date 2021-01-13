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В Хабаровский край поступило более двух тысяч доз вакцины от COVID-19

В Хабаровский край поступило более двух тысяч доз вакцины от COVID-19

Еще более двух тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса поступило в Хабаровский край, сообщает в среду региональный минздрав. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:35

2021-01-13T11:35

2021-01-13T11:35

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ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Еще более двух тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса поступило в Хабаровский край, сообщает в среду региональный минздрав."Вчера поздно вечером мы получили 2042 дозы вакцины от коронавируса "Спутник V". Начинаем в кратчайшие сроки её использовать. На сегодняшний день у нас в крае уже привито 3200 человек. Мы готовы расширять географию вакцинации в Хабаровском крае", - прокомментировал и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.По информации краевого минздрава, помимо медработников прививки уже ставят специалистам социального обслуживания населения. Следующими в списке вакцинируемых по приоритету идут учителя, сотрудники МФЦ, волонтёры, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.Как отметили на оперштабе, во время новогодних каникул значительно снизился показатель тестирования населения и доля бессимптомных носителей вируса. Тем не менее, ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой."Мы в крае за 3 дня приросли на 6% по занятым койкам в больницах края. У нас нет оснований говорить, что коронавирус отступает. Регион стабильно входит в ТОП-10 регионов по новым случаям заболевания", - сказал зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.По словам главы Роспотребнадзора, в доле заболевших увеличилось число пациентов старше 65 лет. На сегодняшний день в 20 медицинских организациях края развёрнуто 3189 мест для лечения больных с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Сейчас на лечении находится 4408 человек (из них амбулаторно – 2428). С подтверждённым диагнозом на аппаратах ИВЛ находится 62 человека. Все они в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда по краю составляет 62,09%, свободными остаются 1209 мест. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 38 881 случай COVID-19 (+302 за сутки), выздоровело – 34 266 человек, умерли 207 жителей края.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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