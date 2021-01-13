https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592827776.html

Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"

Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"

Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:48

2021-01-13T10:48

2021-01-13T10:51

антон анисимов

российский фонд прямых инвестиций

янгон (город)

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мьянма

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов."Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии.По его словам, в настоящее время для этого налажен прямой диалог и проводятся консультации между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки - РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики."Целесообразность использования российской вакцины на территории РСМ в настоящее время изучается мьянманской стороной", - добавил собеседник агентства.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592814117.html

янгон (город)

мьянма

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антон анисимов, российский фонд прямых инвестиций, янгон (город), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мьянма, в мире