Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"
10:48 13.01.2021 (обновлено: 10:51 13.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов.
"Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии.
По его словам, в настоящее время для этого налажен прямой диалог и проводятся консультации между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки - РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики.
"Целесообразность использования российской вакцины на территории РСМ в настоящее время изучается мьянманской стороной", - добавил собеседник агентства.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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