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https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592827776.html
Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"
Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"
Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:48
2021-01-13T10:51
антон анисимов
российский фонд прямых инвестиций
янгон (город)
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мьянма
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов."Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии.По его словам, в настоящее время для этого налажен прямой диалог и проводятся консультации между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки - РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики."Целесообразность использования российской вакцины на территории РСМ в настоящее время изучается мьянманской стороной", - добавил собеседник агентства.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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антон анисимов, российский фонд прямых инвестиций, янгон (город), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мьянма, в мире

Мьянма хочет изучить вакцину "Спутник V"

10:48 13.01.2021 (обновлено: 10:51 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мьянма заинтересована в подробном изучении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", для этого в настоящее время проводятся консультации между РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Янгоне Антон Анисимов.
"Как и многие другие страны мира, Мьянма проявляет интерес к российской вакцине "Спутник V". Правительство Республики Союз Мьянма демонстрирует заинтересованность в подробном изучении фармакологических свойств вакцины, условий ее хранения, транспортировки и применения", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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По его словам, в настоящее время для этого налажен прямой диалог и проводятся консультации между официальным российским дистрибьютором вакцины на зарубежные рынки - РФПИ и министерством здравоохранения и спорта республики.
"Целесообразность использования российской вакцины на территории РСМ в настоящее время изучается мьянманской стороной", - добавил собеседник агентства.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаАнтон АнисимовРоссийский фонд прямых инвестицийЯнгон (город)Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МьянмаВ мире
 
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