https://ria.ru/20210113/ukraintsy-1592836225.html

Опубликованы результаты изучения генетического разнообразия украинцев

Опубликованы результаты изучения генетического разнообразия украинцев

Крупнейшее генетическое исследование жителей Украины опубликовано в открытом научном журнале GigaScience. Ученые выяснили, что украинцы отличаются от остальных... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:31

2021-01-13T11:31

2021-01-13T13:36

наука

генетика

геном

украинцы

биология

украина

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшее генетическое исследование жителей Украины опубликовано в открытом научном журнале GigaScience. Ученые выяснили, что украинцы отличаются от остальных европейцев огромным генетическим разнообразием — четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.Проект, осуществленный исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, — часть крупнейшего международного проекта в области геномики "Проект разнообразия генома человека" (HGDP), который начался два десятилетия назад. Задача проекта — нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека. Для построения этой карты ученые разных стран провели многочисленные глобальные исследования геномов отдельных наций и популяций человека. Но до сих пор на ней отсутствовал важнейший с точки зрения эволюции человека регион — восточноевропейские и евразийские степи.Эта территория тысячелетиями служила ключевым историческим перекрестком для распространения людей по всей Европе и Азии. События миграции здесь включали экспансию человека современного вида на территорию неандертальцев, перемещение кочевников и первых земледельцев, только начинающих одомашнивать растения и животных, глобальные переселения людей в Средние века и торговые маршруты Великого шелкового пути.Одно из центральных мест на этом перекрестке занимает территория современной Украины — страны, население которой сформировалось в результате тысячелетних миграций. Данный проект является первым шагом к созданию нового Центральноевропейского центра геномных исследований в Украине. Его результаты значительно увеличивают объем информации о популяционном разнообразии и медицинских генетических вариациях жителей Европы."Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине, — говорит руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета. — Мы обнаружили более 13 миллионов генетических вариантов среди образцов ДНК, почти 500 тысяч из которых ранее не были зарегистрированы".Эти варианты, известные как мутации, — результат эволюционных и демографических факторов, которые на протяжении всей истории формировали генетический состав украинцев."По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций — это отражение их уникальной эволюционной истории", — объясняет Олексик.Анализ генетического разнообразия, помимо восстановления истории развития человечества, играет важную роль в выявлении важных с медицинской точки зрения мутаций, распространенность которых в украинском геноме значительно отличается от последовательностей других европейских геномов, расшифрованных в рамках проектов HGDP и "1000 геномов".По сравнению с другими европейцами, у украинцев, участвовавших в исследовании, гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, однако у них чаще встречается мутация, связанная с аутизмом.

https://ria.ru/20201126/kovid-1586432867.html

https://ria.ru/20200916/vikingi-1577337220.html

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генетика, геном, украинцы, биология, украина