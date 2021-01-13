https://ria.ru/20210113/tsenzura-1592832448.html

МИД осудил блокировку российского контента на цифровых платформах США

МИД осудил блокировку российского контента на цифровых платформах США

Блокировки российского контента на американских цифровых платформах представляют собой неприкрытую цензуру, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:09

2021-01-13T11:09

2021-01-13T11:09

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

технологии

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_467dc89161257010c81fc276caef73fb.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Блокировки российского контента на американских цифровых платформах представляют собой неприкрытую цензуру, говорится в сообщении МИД РФ."Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ. Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру", - отмечается в сообщении в Facebook."Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима", - указали в МИД РФ.В российском МИД добавили, что Москва продолжит поднимать на международных площадках проблемные вопросы работы СМИ. "Не оставляем надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, технологии, медиа - общество