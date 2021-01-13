https://ria.ru/20210113/tsenzura-1592832448.html
МИД осудил блокировку российского контента на цифровых платформах США
МИД осудил блокировку российского контента на цифровых платформах США
Блокировки российского контента на американских цифровых платформах представляют собой неприкрытую цензуру, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:09
2021-01-13T11:09
2021-01-13T11:09
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
технологии
медиа - общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Блокировки российского контента на американских цифровых платформах представляют собой неприкрытую цензуру, говорится в сообщении МИД РФ."Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ. Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру", - отмечается в сообщении в Facebook."Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима", - указали в МИД РФ.В российском МИД добавили, что Москва продолжит поднимать на международных площадках проблемные вопросы работы СМИ. "Не оставляем надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201230/sanktsii-1591515354.html
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, технологии, медиа - общество