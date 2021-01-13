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Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
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марат хуснуллин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной.Президент в среду проводит совещание с членами правительства. Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи доложит о результатах дорожного строительства в минувшем году, а также о планах в этой сфере на 2021-22 годы."В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще - имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще", - сказал Путин.
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марат хуснуллин, россия, владимир путин

Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры

15:05 13.01.2021 (обновлено: 15:24 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной.
Президент в среду проводит совещание с членами правительства. Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи доложит о результатах дорожного строительства в минувшем году, а также о планах в этой сфере на 2021-22 годы.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 13:31
Хуснуллин: дорожное строительство в РФ в 2020 г увеличилось на 14%
"В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще - имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще", - сказал Путин.
 
Марат ХуснуллинРоссияВладимир Путин
 
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