https://ria.ru/20210113/transport-1592873783.html

Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры

Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:24

марат хуснуллин

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590764214_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_577e62d1ec18e88e26e6b0b020d75e85.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной.Президент в среду проводит совещание с членами правительства. Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи доложит о результатах дорожного строительства в минувшем году, а также о планах в этой сфере на 2021-22 годы."В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще - имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще", - сказал Путин.

https://realty.ria.ru/20201225/dorogi-1590907267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, россия, владимир путин