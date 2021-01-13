https://ria.ru/20210113/transport-1592873783.html
Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:24
марат хуснуллин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время уделить больше внимания развитию инфраструктуры в стране, в том числе транспортной.Президент в среду проводит совещание с членами правительства. Он отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи доложит о результатах дорожного строительства в минувшем году, а также о планах в этой сфере на 2021-22 годы."В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще - имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще", - сказал Путин.
https://realty.ria.ru/20201225/dorogi-1590907267.html
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марат хуснуллин, россия, владимир путин