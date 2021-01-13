https://ria.ru/20210113/tramp-1592818336.html

Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ

Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:37

2021-01-13T09:37

2021-01-13T09:37

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592759374_0:226:3019:1925_1920x0_80_0_0_f080c96d4663206b59701df3a1da7cb7.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства."Он (Трамп) этого не сделает", - приводит телеканал слова источника.Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения"."Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник.Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым".Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января.Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592808511.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592804218.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире