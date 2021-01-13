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Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ
Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:37
2021-01-13T09:37
майк пенс
капитолий
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джо байден
флорида
сша
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства."Он (Трамп) этого не сделает", - приводит телеканал слова источника.Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения"."Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник.Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым".Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января.Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ

09:37 13.01.2021
 
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства.
"Он (Трамп) этого не сделает", - приводит телеканал слова источника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
09:09Захват Капитолия в Вашингтоне
Американские эксперты оценили возможность импичмента Трампу
Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения".
"Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник.
Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым".
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
07:14Захват Капитолия в Вашингтоне
Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января.
Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
04:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти
 
Майк ПенсКапитолийДональд ТрампДжо БайденФлоридаСШАВ мире
 
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