https://ria.ru/20210113/tramp-1592818336.html
Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ
Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:37
2021-01-13T09:37
2021-01-13T09:37
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства."Он (Трамп) этого не сделает", - приводит телеканал слова источника.Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения"."Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник.Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым".Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января.Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
не рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источник, близкий к главе государства.
"Он (Трамп) этого не сделает", - приводит телеканал слова источника.
Как сообщает телеканал, один из высокопоставленных советников Белого дома заявил, что для Трампа "отставка означает признание поражения", поэтому он не пойдет на такой шаг. По его мнению, у сената на данный момент нет достаточно времени, чтобы осудить Трампа. Поэтому, как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения".
"Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена
) и двинемся дальше", - заявил неназванный советник.
Как сообщает CNN, Трамп следит за тем, как разворачивается ситуация и кто выступает за или против него. "Президент не смотрит на числа, он смотрит на имена", - заявил источник телеканала. Он также отметил, что с момента беспорядков Трамп выглядит "угрюмым".
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий
США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса
отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Джо Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде
. Это может произойти 19 января.
Трамп ранее заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Байдена 20 января. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.