https://ria.ru/20210113/tramp-1592804899.html
В конгресс внесли резолюцию с предложением вынести порицание Трампу
В конгресс внесли резолюцию с предложением вынести порицание Трампу
Республиканец Брайан Фитцпатрик внес в конгресс резолюцию с предложение вынести порицание президенту Дональду Трампу, сообщило издание Axios. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:20
2021-01-13T04:20
2021-01-13T04:20
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Республиканец Брайан Фитцпатрик внес в конгресс резолюцию с предложение вынести порицание президенту Дональду Трампу, сообщило издание Axios.Порицание конгресса не имеет практически последствий, в отличие от импичмента, который Трампу пытаются объявить демократы. Таким образом, демократы вряд ли поддержат это предложение.Фитцпатрик предложил объявить порицание за попытки незаконного пересмотра итогов президентских выборов и "нарушение присяги" путем провоцирования толпы, которая напала на Капитолий США.Хотя порицание конгресса не имеет практических последствий, оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации президента. Официальное порицание конгресс выносил всего двум президентам в истории - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания.Все остальные попытки, в том числе и против таких выдающихся президентов, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592804218.html
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире