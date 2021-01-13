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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592797320.html
Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент
Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент
Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:13
2021-01-13T00:13
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут, - они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп "продолжает представлять опасность".Вечером во вторник (ночь на среду мск) демократы могут провести голосование по резолюции, которая призывает вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа большинством голосов кабинета по 25-й поправке о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже встретился с Трампом в понедельник и дал понять, что не планирует делать чего-либо подобного.Планируемый импичмент также сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, этим путем демократы вряд ли смогут отстранить Трампа, поскольку они просто не успевают этого сделать: в прошлый раз в 2019-2020 годах на расследование в палате представителей и суд над Трампом в сенате ушло несколько месяцев. Палата представителей попробует принять импичмент практически без обсуждения по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия. Однако затем дело перейдет в сенат, где полагается провести процесс под руководством председателя Верховного суда. Даже если сенат займется этим немедленно, вернувшись с каникул, он может не успеть провести процесс и проголосовать до 20 января, когда Трамп должен уйти в отставку.Даже если сенат успеет вынести вопрос на голосование до отставки Трампа, голосов за его отрешение пока не набирается - необходимо 67 голосов, тогда как пока что за импичмент готовы проголосовать не более 52 сенаторов.
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, в мире

Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент

00:13 13.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут, - они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп "продолжает представлять опасность".
Вечером во вторник (ночь на среду мск) демократы могут провести голосование по резолюции, которая призывает вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа большинством голосов кабинета по 25-й поправке о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже встретился с Трампом в понедельник и дал понять, что не планирует делать чего-либо подобного.
Планируемый импичмент также сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, этим путем демократы вряд ли смогут отстранить Трампа, поскольку они просто не успевают этого сделать: в прошлый раз в 2019-2020 годах на расследование в палате представителей и суд над Трампом в сенате ушло несколько месяцев. Палата представителей попробует принять импичмент практически без обсуждения по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия. Однако затем дело перейдет в сенат, где полагается провести процесс под руководством председателя Верховного суда. Даже если сенат займется этим немедленно, вернувшись с каникул, он может не успеть провести процесс и проголосовать до 20 января, когда Трамп должен уйти в отставку.
Даже если сенат успеет вынести вопрос на голосование до отставки Трампа, голосов за его отрешение пока не набирается - необходимо 67 голосов, тогда как пока что за импичмент готовы проголосовать не более 52 сенаторов.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсКапитолийДональд ТрампВ мире
 
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