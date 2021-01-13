Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут, - они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп "продолжает представлять опасность".
Вечером во вторник (ночь на среду мск) демократы могут провести голосование по резолюции, которая призывает вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа большинством голосов кабинета по 25-й поправке о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже встретился с Трампом в понедельник и дал понять, что не планирует делать чего-либо подобного.
Планируемый импичмент также сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, этим путем демократы вряд ли смогут отстранить Трампа, поскольку они просто не успевают этого сделать: в прошлый раз в 2019-2020 годах на расследование в палате представителей и суд над Трампом в сенате ушло несколько месяцев. Палата представителей попробует принять импичмент практически без обсуждения по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия. Однако затем дело перейдет в сенат, где полагается провести процесс под руководством председателя Верховного суда. Даже если сенат займется этим немедленно, вернувшись с каникул, он может не успеть провести процесс и проголосовать до 20 января, когда Трамп должен уйти в отставку.
Даже если сенат успеет вынести вопрос на голосование до отставки Трампа, голосов за его отрешение пока не набирается - необходимо 67 голосов, тогда как пока что за импичмент готовы проголосовать не более 52 сенаторов.