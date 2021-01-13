https://ria.ru/20210113/tramp-1592797320.html

Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент

Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент

Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:13

2021-01-13T00:13

2021-01-13T00:13

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592148107_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_8343fbe7630fef166acceb34fe0599ee.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Демократы, имеющие большинство в палате представителей, намерены продолжить двойную атаку с намерением отрешить Дональда Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут, - они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп "продолжает представлять опасность".Вечером во вторник (ночь на среду мск) демократы могут провести голосование по резолюции, которая призывает вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа большинством голосов кабинета по 25-й поправке о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже встретился с Трампом в понедельник и дал понять, что не планирует делать чего-либо подобного.Планируемый импичмент также сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, этим путем демократы вряд ли смогут отстранить Трампа, поскольку они просто не успевают этого сделать: в прошлый раз в 2019-2020 годах на расследование в палате представителей и суд над Трампом в сенате ушло несколько месяцев. Палата представителей попробует принять импичмент практически без обсуждения по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия. Однако затем дело перейдет в сенат, где полагается провести процесс под руководством председателя Верховного суда. Даже если сенат займется этим немедленно, вернувшись с каникул, он может не успеть провести процесс и проголосовать до 20 января, когда Трамп должен уйти в отставку.Даже если сенат успеет вынести вопрос на голосование до отставки Трампа, голосов за его отрешение пока не набирается - необходимо 67 голосов, тогда как пока что за импичмент готовы проголосовать не более 52 сенаторов.

https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, в мире