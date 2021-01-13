https://ria.ru/20210113/testirovanie-1592873879.html

Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники

Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники

Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:05

2021-01-13T15:10

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом в среду.Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова