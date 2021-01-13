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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/testirovanie-1592873879.html
Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:10
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом в среду.Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова

Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники

15:05 13.01.2021 (обновлено: 15:10 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом в среду.

В праздники нам удалось на достаточно высоком уровне удержать тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова
вице-премьер России
Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна Голикова
 
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