https://ria.ru/20210113/testirovanie-1592873879.html
Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:10
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татьяна голикова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Тестирование по коронавирусу в праздники в России удалось удержать на достаточно высоком уровне, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом в среду.Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова