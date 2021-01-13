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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/sinchkhonchzhi-1592864326.html
Суд Южной Кореи вынес приговор главе секты по делу о борьбе с COVID-19
Суд Южной Кореи вынес приговор главе секты по делу о борьбе с COVID-19
Окружной суд Сувона в Южной Корее в среду признал лидера Церкви Иисуса Синчхончжи - Ли Ман Хи невиновным в препятствовании властям в борьбе с COVID-19, но... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:20
2021-01-13T14:20
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
южная корея
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Сувона в Южной Корее в среду признал лидера Церкви Иисуса Синчхончжи - Ли Ман Хи невиновным в препятствовании властям в борьбе с COVID-19, но приговорил его за хищение средств и несанкционированные службы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление суда.Синчхончжи в конце февраля 2020 году стала причиной массовой вспышки вируса в городе Тэгу. Всего около 5,2 тысячи прихожан секты по всей стране заразились после того, как 61-летняя прихожанка, будучи больной, не прошла вовремя тест на вирус и несколько раз посетила приход в Тэгу, распространив вирус среди тысячи прихожан.Прокуратура в августе выдвинула обвинения против 89-летнего основателя секты. Был выдан ордер на его арест, так как Синчхончжи "систематически пыталась уничтожить улики". Ли Ман Хи был задержан, но освобожден под залог в ноябре.Лидера секты обвиняли в представлении в органы здравоохранения фальшивых документов о количестве участников собраний секты и местах их проведения. Сообщалось, что Синчхончжи скрыла информацию о 429 секретных местах собраний, около 70 тысячах ожидающих обращения и список главных служащих секты.В июле 2020 года семь высокопоставленных руководящих лиц Синчхончжи уже были признаны виновными в нарушении закона "О борьбе с инфекционными заболеваниями". Но теперь суд оправдал самого Ли Ман Хи, заявив, что запрос органов здравоохранения к Синчхончжи о предоставлении списка всех членов церкви не был "полноценным эпидемиологическим расследованием", поэтому действия Ли Ман Хи не попадают под статью."Мы не можем наказывать кого-то по обвинению в препятствовании усилиям по борьбе с вирусом за то, что он упустил определенные данные, когда запрос имел больше отношения к сбору данных, чем к действительному эпидемиологическому обследованию", - заявил суд.В то же время суд частично признал два других обвинения в отношении Ли Ман Хи, которые не имели отношения к вирусу. Лидер Синчхончжи обвинялся в хищении 5,6 миллиарда вон (4,68 миллиона долларов) из церковных фондов и проведении несанкционированных религиозных мероприятий в 2015-2019 годах. Суд приговорил религиозного деятеля к трем годам лишения свободы и четырем годам условно.Сам Ли Ман Хи отрицает все предъявленные ему обвинения. Синчхончжи не раз заявляла, что не пыталась помешать властям и всячески сотрудничала с ними. Представители религиозного движения уверяют, что их глава Ли Ман Хи призывал верующих проходить тесты на вирус, а сотрудники предоставили властям всю имеющуюся у них информацию о прихожанах, просто многие адреса и контакты устарели. Секта извинилась перед гражданами и пожертвовала 12 миллиардов вон (10,1 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом.Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает более 200 тысяч человек по всему миру.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591161684.html
https://ria.ru/20201120/volna-1585455008.html
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коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, южная корея

Суд Южной Кореи вынес приговор главе секты по делу о борьбе с COVID-19

14:20 13.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода мира. Сеул
Города мира. Сеул - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Окружной суд Сувона в Южной Корее в среду признал лидера Церкви Иисуса Синчхончжи - Ли Ман Хи невиновным в препятствовании властям в борьбе с COVID-19, но приговорил его за хищение средств и несанкционированные службы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление суда.
Синчхончжи в конце февраля 2020 году стала причиной массовой вспышки вируса в городе Тэгу. Всего около 5,2 тысячи прихожан секты по всей стране заразились после того, как 61-летняя прихожанка, будучи больной, не прошла вовремя тест на вирус и несколько раз посетила приход в Тэгу, распространив вирус среди тысячи прихожан.
Прокуратура в августе выдвинула обвинения против 89-летнего основателя секты. Был выдан ордер на его арест, так как Синчхончжи "систематически пыталась уничтожить улики". Ли Ман Хи был задержан, но освобожден под залог в ноябре.
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Лидера секты обвиняли в представлении в органы здравоохранения фальшивых документов о количестве участников собраний секты и местах их проведения. Сообщалось, что Синчхончжи скрыла информацию о 429 секретных местах собраний, около 70 тысячах ожидающих обращения и список главных служащих секты.
В июле 2020 года семь высокопоставленных руководящих лиц Синчхончжи уже были признаны виновными в нарушении закона "О борьбе с инфекционными заболеваниями". Но теперь суд оправдал самого Ли Ман Хи, заявив, что запрос органов здравоохранения к Синчхончжи о предоставлении списка всех членов церкви не был "полноценным эпидемиологическим расследованием", поэтому действия Ли Ман Хи не попадают под статью.
"Мы не можем наказывать кого-то по обвинению в препятствовании усилиям по борьбе с вирусом за то, что он упустил определенные данные, когда запрос имел больше отношения к сбору данных, чем к действительному эпидемиологическому обследованию", - заявил суд.
В то же время суд частично признал два других обвинения в отношении Ли Ман Хи, которые не имели отношения к вирусу. Лидер Синчхончжи обвинялся в хищении 5,6 миллиарда вон (4,68 миллиона долларов) из церковных фондов и проведении несанкционированных религиозных мероприятий в 2015-2019 годах. Суд приговорил религиозного деятеля к трем годам лишения свободы и четырем годам условно.
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Сам Ли Ман Хи отрицает все предъявленные ему обвинения. Синчхончжи не раз заявляла, что не пыталась помешать властям и всячески сотрудничала с ними. Представители религиозного движения уверяют, что их глава Ли Ман Хи призывал верующих проходить тесты на вирус, а сотрудники предоставили властям всю имеющуюся у них информацию о прихожанах, просто многие адреса и контакты устарели. Секта извинилась перед гражданами и пожертвовала 12 миллиардов вон (10,1 миллиона долларов) на борьбу с коронавирусом.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает более 200 тысяч человек по всему миру.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеЮжная Корея
 
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