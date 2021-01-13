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Штаб-квартира Космического командования США расположится в Алабаме
Штаб-квартира Космического командования США расположится в Алабаме
Штаб-квартира Космического командования ВС США расположится в Алабаме, сообщил офис губернатора штата Кэй Айви. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T22:23
2021-01-13T22:23
2021-01-13T22:23
вооруженные силы сша
дональд трамп
алабама
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Штаб-квартира Космического командования ВС США расположится в Алабаме, сообщил офис губернатора штата Кэй Айви."Губернатор рада объявить, что местность Редстоун близ Хантсвилла будет местом штаб-квартиры", - говорится в сообщении.Новый род войск - Космические силы - создан при президенте Дональде Трампе.
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вооруженные силы сша, дональд трамп, алабама, сша, в мире