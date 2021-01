https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592911010.html

США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана

2021-01-13

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме, говорится на сайте американского минфина.В список террористов минфин добавил гражданина Ирака Абдула Азиза аль-Мохаммедави.В числе попавших под санкции организаций - Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие из разных сфер.

