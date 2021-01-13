https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592869906.html
Zurich Insurance не комментирует угрозы США по "Северному потоку — 2"
Zurich Insurance не комментирует угрозы США по "Северному потоку — 2"
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует сообщения СМИ о том, что госдепартамент США уведомил о риске санкций европейские компании, РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:45
2021-01-13T14:45
2021-01-13T14:45
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
украина
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ЦЮРИХ, 13 янв - РИА Новости. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует сообщения СМИ о том, что госдепартамент США уведомил о риске санкций европейские компании, которые якобы помогают России в строительстве трубопровода "Северный поток — 2".Агентство Рейтер ранее в среду со ссылкой на источники сообщило, что госдеп США в январе уведомил о риске санкций несколько европейских компаний, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством "Северного потока — 2". По данным источников, возможным страховщиком проекта является Zurich Insurance Group."В Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций. Мы не комментируем отношения с конкретными клиентами", - говорится в ответе страховой компании на запрос РИА Новости."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире, экономика
ЦЮРИХ, 13 янв - РИА Новости.
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует сообщения СМИ о том, что госдепартамент США уведомил о риске санкций европейские компании, которые якобы помогают России в строительстве трубопровода "Северный поток — 2
".
Агентство Рейтер ранее в среду со ссылкой на источники сообщило, что госдеп США в январе уведомил о риске санкций несколько европейских компаний, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством "Северного потока — 2". По данным источников, возможным страховщиком проекта является Zurich Insurance Group.
"В Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций. Мы не комментируем отношения с конкретными клиентами", - говорится в ответе страховой компании на запрос РИА Новости.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.