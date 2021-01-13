https://ria.ru/20210113/reyting-1592909674.html

Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства

Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T18:10

2021-01-13T18:10

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.Согласно результатам опроса, 34% опрошенных одобряют действия Трампа, 63% придерживаются противоположной точки зрения.При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года - тогда президента поддерживали 83% опрошенных республиканцев. Также снизился уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, сейчас его действия одобряют 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.Издание Politico отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и, как правило, фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга газета связывает с его отказом признать результаты выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии на прошлой неделе.Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210113/impichment-1592908559.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592900194.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире