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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/reyting-1592909674.html
Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства
Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T18:10
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.Согласно результатам опроса, 34% опрошенных одобряют действия Трампа, 63% придерживаются противоположной точки зрения.При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года - тогда президента поддерживали 83% опрошенных республиканцев. Также снизился уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, сейчас его действия одобряют 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.Издание Politico отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и, как правило, фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга газета связывает с его отказом признать результаты выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии на прошлой неделе.Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210113/impichment-1592908559.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства

18:10 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
Согласно результатам опроса, 34% опрошенных одобряют действия Трампа, 63% придерживаются противоположной точки зрения.
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Республиканцы призвали демократов отказаться от импичмента Трампу
При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года - тогда президента поддерживали 83% опрошенных республиканцев. Также снизился уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, сейчас его действия одобряют 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.
Издание Politico отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и, как правило, фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга газета связывает с его отказом признать результаты выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии на прошлой неделе.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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