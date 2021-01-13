https://ria.ru/20210113/rey-1592773958.html
За сутки клип Ланы Дель Рей набрал более двух миллионов просмотров
За сутки клип Ланы Дель Рей набрал более двух миллионов просмотров
Лана Дель Рей выложила в Сеть клип на новую песню "Chemtrails over the country club" из предстоящего одноименного альбома. За первые сутки его посмотрели более... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:34
2021-01-13T00:34
2021-01-13T00:34
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
лана дель рей (элизабет грант)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Лана Дель Рей выложила в Сеть клип на новую песню "Chemtrails over the country club" из предстоящего одноименного альбома. За первые сутки его посмотрели более двух с половиной миллионов раз.Предполагается, что в пластинку войдут композиции: “Tulsa Jesus freak” and “Not all who wander are lost,” и “Let me love you like a woman”. В ролике певица разъезжает на "Мерседесе", прихорашивается перед зеркалом, рисует и развлекается с друзьями. О пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мерах напоминает только декоративная маска из сетки, которую она иногда надевает.Во второй половине клипа исполнительница превращается в вампиршу. Выход пластинки "Chemtrails over the country club" ожидается в марте текущего года.
https://ria.ru/20200728/1575066197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, лана дель рей (элизабет грант)
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Лана Дель Рей выложила
в Сеть клип на новую песню "Chemtrails over the country club" из предстоящего одноименного альбома. За первые сутки его посмотрели более двух с половиной миллионов раз.
Предполагается, что в пластинку войдут композиции: “Tulsa Jesus freak” and “Not all who wander are lost,” и “Let me love you like a woman”.
В ролике певица разъезжает на "Мерседесе", прихорашивается перед зеркалом, рисует и развлекается с друзьями. О пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мерах напоминает только декоративная маска из сетки, которую она иногда надевает.
Во второй половине клипа исполнительница превращается в вампиршу.
Выход пластинки "Chemtrails over the country club" ожидается в марте текущего года.