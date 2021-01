https://ria.ru/20210113/rey-1592773958.html

За сутки клип Ланы Дель Рей набрал более двух миллионов просмотров

За сутки клип Ланы Дель Рей набрал более двух миллионов просмотров

Лана Дель Рей выложила в Сеть клип на новую песню "Chemtrails over the country club" из предстоящего одноименного альбома. За первые сутки его посмотрели более... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:34

2021-01-13T00:34

2021-01-13T00:34

культура

коронавирус covid-19

музыка

новости культуры

лана дель рей (элизабет грант)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592773035_0:57:1401:845_1920x0_80_0_0_5eab9ae64efaad84bb2767159b792a04.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Лана Дель Рей выложила в Сеть клип на новую песню "Chemtrails over the country club" из предстоящего одноименного альбома. За первые сутки его посмотрели более двух с половиной миллионов раз.Предполагается, что в пластинку войдут композиции: “Tulsa Jesus freak” and “Not all who wander are lost,” и “Let me love you like a woman”. В ролике певица разъезжает на "Мерседесе", прихорашивается перед зеркалом, рисует и развлекается с друзьями. О пандемии коронавирусной инфекции и ограничительных мерах напоминает только декоративная маска из сетки, которую она иногда надевает.Во второй половине клипа исполнительница превращается в вампиршу. Выход пластинки "Chemtrails over the country club" ожидается в марте текущего года.

https://ria.ru/20200728/1575066197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, лана дель рей (элизабет грант)