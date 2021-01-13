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В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами
В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами
Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:12
2021-01-13T13:12
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
томская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем."Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тывой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации. Никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет", - заявил томский вице-губернатор Сергей Ильиных, слова которого приводит Telegram-канал администрации региона.Замгубернатора назвал такую информацию "информационными атаками", цель которых - понижение социального самочувствия, доверия к местной власти. "Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть", - уточнил он.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что северные районы Томской области якобы планируется присоединить к Ханты-Мансийскому автономному округу, а остальные станут частью Новосибирской области.
https://ria.ru/20200702/1573819487.html
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томская область
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ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, томская область, общество

В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами

13:12 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем.
"Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тывой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации. Никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет", - заявил томский вице-губернатор Сергей Ильиных, слова которого приводит Telegram-канал администрации региона.
Замгубернатора назвал такую информацию "информационными атаками", цель которых - понижение социального самочувствия, доверия к местной власти. "Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть", - уточнил он.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что северные районы Томской области якобы планируется присоединить к Ханты-Мансийскому автономному округу, а остальные станут частью Новосибирской области.
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