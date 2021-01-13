https://ria.ru/20210113/regiony-1592853696.html

В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами

В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами

Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:12

2021-01-13T13:12

2021-01-13T13:12

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

томская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем."Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тывой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации. Никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет", - заявил томский вице-губернатор Сергей Ильиных, слова которого приводит Telegram-канал администрации региона.Замгубернатора назвал такую информацию "информационными атаками", цель которых - понижение социального самочувствия, доверия к местной власти. "Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть", - уточнил он.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что северные районы Томской области якобы планируется присоединить к Ханты-Мансийскому автономному округу, а остальные станут частью Новосибирской области.

https://ria.ru/20200702/1573819487.html

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

томская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, томская область, общество