https://ria.ru/20210113/regiony-1592853696.html
В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами
В Томской области опровергли информацию о слиянии с соседними регионами
Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:12
2021-01-13T13:12
2021-01-13T13:12
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
томская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151195/86/1511958695_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2fe85209607c0859b1138a879c367f96.jpg
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Власти Томской области опровергли информацию о возможном слиянии с соседними регионами в ближайшем будущем."Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тывой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации. Никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет", - заявил томский вице-губернатор Сергей Ильиных, слова которого приводит Telegram-канал администрации региона.Замгубернатора назвал такую информацию "информационными атаками", цель которых - понижение социального самочувствия, доверия к местной власти. "Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть", - уточнил он.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что северные районы Томской области якобы планируется присоединить к Ханты-Мансийскому автономному округу, а остальные станут частью Новосибирской области.
https://ria.ru/20200702/1573819487.html
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151195/86/1511958695_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e5ffae8d249792f0e8049efdbf2d2ac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, томская область, общество