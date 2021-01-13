https://ria.ru/20210113/psikholog-1592774678.html

Не спешить с диетой и обниматься: справляемся с постпраздничной хандрой

Не спешить с диетой и обниматься: справляемся с постпраздничной хандрой

Активность на свежем воздухе, хороший сон и вкусная еда помогут плавно и без стресса войти в рабочий ритм после новогодних каникул, говорят психологи... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Активность на свежем воздухе, хороший сон и вкусная еда помогут плавно и без стресса войти в рабочий ритм после новогодних каникул, говорят психологи московского департамента соцзащиты. Они подготовили рекомендации для тех, кто хочет поскорее привести себя в форму и справиться с постпраздничной хандрой.В первую очередь специалисты советуют привести в порядок режим дня: ложиться спать в одно и то же время, а если не получается уснуть, прогуляться перед сном, принять теплую расслабляющую ванну или выпить чашку какао.Также поднять настроение помогут любимая еда и напитки. "Выход на работу зачастую сопровождается отказом от вкусных и калорийных блюд с целью привести себя в форму. Не делайте в этом направлении резких движений, оставьте место в своем постпраздничном рационе для любимых продуктов и напитков", – отметили в департаменте.Не стоит отказывать себе и в других приятных мелочах. К примеру, можно составить плей-лист любимых треков, которые заряжают энергией по дороге на работу и домой."Игра с любимым питомцем, если таковой имеется, тоже поможет почувствовать себя счастливее. А если у вас что-то не получается, не ругайте себя – наоборот, в конце дня найдите три причины себя похвалить", – советует специалист Московской службы психологической помощи Светлана Арсеньева.Кроме того, по ее словам, стоит всячески избегать негатива и после рабочего дня, выходя из кабинета, оставлять все мысли о делах за порогом. А в офисе, напротив, больше общаться с коллегами."Общение с людьми и объятия способствуют выработке окситоцина – это гормон счастья и любви. Это поможет избавиться от чувства тоски и одиночества. Найдите 15 минут, чтобы попить кофе с коллегами, поделиться новогодними впечатлениями и вспомнить приятные моменты", – рекомендует психолог.

https://ria.ru/20210112/maska-1592604068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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