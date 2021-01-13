https://ria.ru/20210113/pokhudenie-1592801710.html

Психолог объяснил, как правильно возвращать форму после праздников

Психолог объяснил, как правильно возвращать форму после праздников

Резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. Как безопасно вернуть форму, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T02:09

2021-01-13T02:09

2021-01-13T02:09

здоровье - общество

похудение

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. Как безопасно вернуть форму, рассказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.Любое голодание всегда является стрессом для организма. Если человек дал себе возможность неограниченно питаться в течение праздников, ему будет сложно выйти из режима вседозволенности и встать на путь снижения веса.Основные трудности и опасности выхода из периода праздников заключаются в том, что человек психологически и физиологически не готов вернуться к обычному ритму жизни, считает Артур Гараганов. Он советует для начала отрегулировать потребление углеводов. Последствием переедания во время праздников могут быть не только лишние килограммы, но также вялость и апатия, отметил клинический психолог. Он пояснил, что калорийная, жирная, мучная пища держит нас в апатичном состоянии, придает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а дальше идет спад, вялость. "Вялость может быть следствием отсутствия определенных химических веществ или избыточного количества углеводов", – сказал Артур Гараганов.Для возвращения в прежний режим важны также психологический настрой и мотивация. Люди готовы на какие-то ограничения ради кого-то или ради чего-то. Чтобы быстрее выйти из режима праздничной вседозволенности нужен стимул, считает клинический психолог."Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния", – сказал Артур Гараганов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201228/dieta-1591179579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, похудение, общество