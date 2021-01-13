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Психолог объяснил, как правильно возвращать форму после праздников
Психолог объяснил, как правильно возвращать форму после праздников
Резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. Как безопасно вернуть форму, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:09
2021-01-13T02:09
2021-01-13T02:09
здоровье - общество
похудение
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. Как безопасно вернуть форму, рассказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.Любое голодание всегда является стрессом для организма. Если человек дал себе возможность неограниченно питаться в течение праздников, ему будет сложно выйти из режима вседозволенности и встать на путь снижения веса.Основные трудности и опасности выхода из периода праздников заключаются в том, что человек психологически и физиологически не готов вернуться к обычному ритму жизни, считает Артур Гараганов. Он советует для начала отрегулировать потребление углеводов. Последствием переедания во время праздников могут быть не только лишние килограммы, но также вялость и апатия, отметил клинический психолог. Он пояснил, что калорийная, жирная, мучная пища держит нас в апатичном состоянии, придает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а дальше идет спад, вялость. "Вялость может быть следствием отсутствия определенных химических веществ или избыточного количества углеводов", – сказал Артур Гараганов.Для возвращения в прежний режим важны также психологический настрой и мотивация. Люди готовы на какие-то ограничения ради кого-то или ради чего-то. Чтобы быстрее выйти из режима праздничной вседозволенности нужен стимул, считает клинический психолог."Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния", – сказал Артур Гараганов в интервью радио Sputnik.
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здоровье - общество, похудение, общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Резкое похудение
после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. Как безопасно вернуть форму, рассказал в интервью радио Sputnik
клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.
Любое голодание всегда является стрессом для организма. Если человек дал себе возможность неограниченно питаться в течение праздников, ему будет сложно выйти из режима вседозволенности и встать на путь снижения веса.
Основные трудности и опасности выхода из периода праздников заключаются в том, что человек психологически и физиологически не готов вернуться к обычному ритму жизни, считает Артур Гараганов. Он советует для начала отрегулировать потребление углеводов.
"Большое количество углеводистой пищи держит воду в организме. Нам все время хочется еще чего-то сладкого, что будет быстро утолять нашу потребность в удовольствии – что обеспечит быстрый выброс гормона удовольствия. Нужно действовать постепенно – уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину", – сказал Артур Гараганов.
Последствием переедания во время праздников могут быть не только лишние килограммы, но также вялость и апатия, отметил клинический психолог. Он пояснил, что калорийная, жирная, мучная пища держит нас в апатичном состоянии, придает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а дальше идет спад, вялость.
"Вялость может быть следствием отсутствия определенных химических веществ или избыточного количества углеводов", – сказал Артур Гараганов.
Для возвращения в прежний режим важны также психологический настрой и мотивация. Люди готовы на какие-то ограничения ради кого-то или ради чего-то. Чтобы быстрее выйти из режима праздничной вседозволенности нужен стимул, считает клинический психолог.
"Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния", – сказал Артур Гараганов в интервью радио Sputnik
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