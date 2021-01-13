https://ria.ru/20210113/novosibirsk-1592812243.html

Суд закрыл дело медсестры новосибирской больницы, ударившей ребенка

Суд закрыл дело медсестры новосибирской больницы, ударившей ребенка

Мировой суд в Новосибирске в среду в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:31

2021-01-13T08:31

2021-01-13T11:46

здоровье - общество

новосибирск

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 янв — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске в среду в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребенком, сообщает прокуратура Новосибирской области.После появления в интернете двух видеороликов, в одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а в другом — бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности руководства больницы. В декабре 2020 года суд рассмотрел дело одной из медсестер и приговорил ее к году исправительных работ."Сегодня, 13 января, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала "Детская туберкулезная больница" ГБУ здравоохранения Новосибирской области "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" Натальи Старусевой", — говорится в сообщении.Медсестру обвиняли по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд установил, что она жестоко обращалась с малолетним пациентом, а именно — 3 ноября 2020 года с силой ударила мальчика ладонью в спину."Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности). Постановление не вступило в законную силу", — сообщили в прокуратуре.В пресс-службе управления судебного департамента в Новосибирской области РИА Новости уточнили, что мать пострадавшего мальчика в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении теперь уже бывшей медсестры больницы, так как знает ее много лет и у них сложились хорошие отношения. Сама Старусева раскаялась в поступке, принесла извинения мальчику и его матери, а также возместила моральный вред в сумме десяти тысяч рублей.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.

https://ria.ru/20201230/rebenok-1591543275.html

https://ria.ru/20201216/rebenok-1589439937.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, происшествия