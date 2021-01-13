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Суд закрыл дело медсестры новосибирской больницы, ударившей ребенка
Суд закрыл дело медсестры новосибирской больницы, ударившей ребенка
Мировой суд в Новосибирске в среду в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:31
2021-01-13T11:46
здоровье - общество
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 янв — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске в среду в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребенком, сообщает прокуратура Новосибирской области.После появления в интернете двух видеороликов, в одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а в другом — бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности руководства больницы. В декабре 2020 года суд рассмотрел дело одной из медсестер и приговорил ее к году исправительных работ."Сегодня, 13 января, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала "Детская туберкулезная больница" ГБУ здравоохранения Новосибирской области "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" Натальи Старусевой", — говорится в сообщении.Медсестру обвиняли по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд установил, что она жестоко обращалась с малолетним пациентом, а именно — 3 ноября 2020 года с силой ударила мальчика ладонью в спину."Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности). Постановление не вступило в законную силу", — сообщили в прокуратуре.В пресс-службе управления судебного департамента в Новосибирской области РИА Новости уточнили, что мать пострадавшего мальчика в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении теперь уже бывшей медсестры больницы, так как знает ее много лет и у них сложились хорошие отношения. Сама Старусева раскаялась в поступке, принесла извинения мальчику и его матери, а также возместила моральный вред в сумме десяти тысяч рублей.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.
https://ria.ru/20201230/rebenok-1591543275.html
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здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Суд закрыл дело медсестры новосибирской больницы, ударившей ребенка

08:31 13.01.2021 (обновлено: 11:46 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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НОВОСИБИРСК, 13 янв — РИА Новости. Мировой суд в Новосибирске в среду в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребенком, сообщает прокуратура Новосибирской области.
После появления в интернете двух видеороликов, в одном из которых медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, а в другом — бьет рукой, следователи возбудили три уголовных дела: два — по факту жестокого обращения, еще одно — по статье о халатности руководства больницы. В декабре 2020 года суд рассмотрел дело одной из медсестер и приговорил ее к году исправительных работ.
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"Сегодня, 13 января, мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала "Детская туберкулезная больница" ГБУ здравоохранения Новосибирской области "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" Натальи Старусевой", — говорится в сообщении.
Медсестру обвиняли по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Суд установил, что она жестоко обращалась с малолетним пациентом, а именно — 3 ноября 2020 года с силой ударила мальчика ладонью в спину.
"Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности). Постановление не вступило в законную силу", — сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе управления судебного департамента в Новосибирской области РИА Новости уточнили, что мать пострадавшего мальчика в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении теперь уже бывшей медсестры больницы, так как знает ее много лет и у них сложились хорошие отношения. Сама Старусева раскаялась в поступке, принесла извинения мальчику и его матери, а также возместила моральный вред в сумме десяти тысяч рублей.
Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.
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