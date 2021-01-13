https://ria.ru/20210113/nato-1592852308.html

Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО

Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО

18 января в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлен доклад "Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе", подготовленный группой ведущих российских и западных исследователей.

2021-01-13T13:06

2021-01-13T13:06

2021-01-13T13:06

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Задать вопросУчастники:- научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей РОГОВ;- директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО; - вице-адмирал в отставке, бывший главный военный представитель РФ в НАТО, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Валентин КУЗНЕЦОВ;- директор Европейской сети лидерства (European Leadership Network) Эдам ТОМСОН.В декабре 2020 года более 140 экспертов из США, России и европейских стран — участников международного проекта "Диалог "Россия — НАТО". Как снизить напряженность и избежать кризисов" — подписали рекомендации, призванные остановить эскалацию в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт, а также стабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности. Что может способствовать разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями? Как прекратить разрушение системы контроля над вооружениями и предотвратить гонку вооружений? Что позволит восстановить полноценный диалог между Россией и НАТО?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы