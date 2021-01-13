Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО
18 января в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлен доклад "Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе", подготовленный группой ведущих российских и западных исследователей.
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Участники:
- научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей РОГОВ;
- директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- вице-адмирал в отставке, бывший главный военный представитель РФ в НАТО, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Валентин КУЗНЕЦОВ;
- директор Европейской сети лидерства (European Leadership Network) Эдам ТОМСОН.
В декабре 2020 года более 140 экспертов из США, России и европейских стран — участников международного проекта "Диалог "Россия — НАТО". Как снизить напряженность и избежать кризисов" — подписали рекомендации, призванные остановить эскалацию в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт, а также стабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности. Что может способствовать разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями? Как прекратить разрушение системы контроля над вооружениями и предотвратить гонку вооружений? Что позволит восстановить полноценный диалог между Россией и НАТО?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей РОГОВ;
- директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- вице-адмирал в отставке, бывший главный военный представитель РФ в НАТО, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Валентин КУЗНЕЦОВ;
- директор Европейской сети лидерства (European Leadership Network) Эдам ТОМСОН.
В декабре 2020 года более 140 экспертов из США, России и европейских стран — участников международного проекта "Диалог "Россия — НАТО". Как снизить напряженность и избежать кризисов" — подписали рекомендации, призванные остановить эскалацию в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт, а также стабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности. Что может способствовать разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями? Как прекратить разрушение системы контроля над вооружениями и предотвратить гонку вооружений? Что позволит восстановить полноценный диалог между Россией и НАТО?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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