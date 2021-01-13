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Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО
Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО
18 января в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлен доклад "Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе", подготовленный группой ведущих российских и западных исследователей.
2021-01-13T13:06
2021-01-13T13:06
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Задать вопросУчастники:- научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей РОГОВ;- директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;&nbsp;- вице-адмирал в отставке,&nbsp;бывший главный военный представитель РФ в НАТО,&nbsp;старший научный сотрудник Института США и Канады РАН&nbsp;Валентин КУЗНЕЦОВ;- директор Европейской сети лидерства&nbsp;(European Leadership Network)&nbsp;Эдам ТОМСОН.В декабре 2020 года более 140 экспертов из США, России и европейских стран — участников международного проекта "Диалог "Россия&nbsp;—&nbsp;НАТО". Как снизить напряженность и избежать кризисов" — подписали рекомендации, призванные остановить эскалацию в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт, а также стабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности. Что может способствовать разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями? Как прекратить разрушение системы контроля над вооружениями и предотвратить гонку вооружений? Что позволит восстановить полноценный диалог между Россией и НАТО?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о минимизации рисков военной конфронтации РФ — НАТО

13:06 13.01.2021
 
Читать ria.ru в
18 января в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будет представлен доклад "Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе", подготовленный группой ведущих российских и западных исследователей.
Задать вопрос

Участники:
- научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей РОГОВ;
- директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО; 
- вице-адмирал в отставке, бывший главный военный представитель РФ в НАТО, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Валентин КУЗНЕЦОВ;
- директор Европейской сети лидерства (European Leadership Network) Эдам ТОМСОН.

В декабре 2020 года более 140 экспертов из США, России и европейских стран — участников международного проекта "Диалог "Россия — НАТО". Как снизить напряженность и избежать кризисов" — подписали рекомендации, призванные остановить эскалацию в военной сфере между Россией и НАТО и принять срочные меры, направленные против рисков перерастания этой конфронтации в военный конфликт, а также стабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности. Что может способствовать разрядке военной напряженности и предотвращению кризиса с тяжелыми последствиями? Как прекратить разрушение системы контроля над вооружениями и предотвратить гонку вооружений? Что позволит восстановить полноценный диалог между Россией и НАТО?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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