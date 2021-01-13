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При передаче апельсинов и мандаринов в ростовскую колонию нашли наркотики
При передаче апельсинов и мандаринов в ростовскую колонию нашли наркотики
Сотрудники исправительной колонии в Ростовской области задержали двух местных жителей, которые пытались передать одному заключенному наркотики в апельсинах, а... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:30
2021-01-13T14:30
ростовская область
наркотики
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Ростовской области задержали двух местных жителей, которые пытались передать одному заключенному наркотики в апельсинах, а на следующий день – в мандаринах, сообщает ГУФСИН России по региону.Так, 11 января сотрудники колонии №14 обнаружили семь свертков с наркотиками, спрятанные внутри апельсинов, которые местный житель хотел передать одному из осужденных. На следующий день, по данным ведомства, другой житель Ростовской области пытался передать этому же заключенному посылку с мандаринами, внутри которых были спрятаны четыре свертка с наркотиками. В обоих случаях наркотики нашла служебная собака Рада."Оперативными работниками было установлено лицо, которому предназначались запрещенные предметы. Им оказался один из осужденных исправительного учреждения, отбывающий наказание по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств)", - говорится в сообщении.Оба знакомых осужденного задержаны, организована проверка.
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ростовская область, наркотики, происшествия

При передаче апельсинов и мандаринов в ростовскую колонию нашли наркотики

14:30 13.01.2021
 
© РИА Новости / Олег ЛасточкинКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Ростовской области задержали двух местных жителей, которые пытались передать одному заключенному наркотики в апельсинах, а на следующий день – в мандаринах, сообщает ГУФСИН России по региону.
Так, 11 января сотрудники колонии №14 обнаружили семь свертков с наркотиками, спрятанные внутри апельсинов, которые местный житель хотел передать одному из осужденных. На следующий день, по данным ведомства, другой житель Ростовской области пытался передать этому же заключенному посылку с мандаринами, внутри которых были спрятаны четыре свертка с наркотиками. В обоих случаях наркотики нашла служебная собака Рада.
"Оперативными работниками было установлено лицо, которому предназначались запрещенные предметы. Им оказался один из осужденных исправительного учреждения, отбывающий наказание по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств)", - говорится в сообщении.
Оба знакомых осужденного задержаны, организована проверка.
Арбалет - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Ростовская областьНаркотикиПроисшествия
 
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