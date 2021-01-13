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https://ria.ru/20210113/minyust-1592861402.html
Эксперт объяснил, зачем Минюсту нужен доступ к банковской тайне
Эксперт объяснил, зачем Минюсту нужен доступ к банковской тайне
Минюст намерен получить доступ к банковской тайне в РФ, в первую очередь, ввиду интереса к источникам финансирования НКО, считает эксперт общероссийского... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:03
2021-01-13T14:03
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минюст намерен получить доступ к банковской тайне в РФ, в первую очередь, ввиду интереса к источникам финансирования НКО, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.Министерство юстиции России начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для более эффективного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства."Скорее всего, это будет нужно Минюсту с точки зрения контролирования движения денежных средств на счетах НКО. Тут вопрос в источниках поступления, от кого приходят деньги на счета некоммерческих организаций. Некоторое время назад источники финансирования НКО были предметом пристального изучения органов... Возможно, Минюст будет сравнивать те отчеты, которые поступают ему или не поступают, и ту информацию, которая есть в банках. Нужно основание для аналитики. После могут приниматься основания о закрытии некоммерческих организаций. Такие полномочия у Минюста есть", - сказала Залюбовская РИА Новости.Так как Минюст является органом контроля за деятельностью некоммерческих организаций, желание ведомства внести поправки в закон вполне логично, а их введение является очередным шагом по ужесточению контроля над деятельностью НКО, считает эксперт."Это связано с централизацией власти и ужесточением нормативно-правового регулирования деятельности как коммерческих юридических лиц, так и некоммерческих юридических лиц", - добавила она.Согласно действующему законодательству, Минюст при выявлении нарушений в работе НКО имеет право временно приостановить деятельность организации, а в отдельных случаях - направить иск в суд с требованием о ликвидации НКО.
https://ria.ru/20210113/minyust-1592828591.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Эксперт объяснил, зачем Минюсту нужен доступ к банковской тайне

14:03 13.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минюст намерен получить доступ к банковской тайне в РФ, в первую очередь, ввиду интереса к источникам финансирования НКО, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.
Министерство юстиции России начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для более эффективного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
10:54
Минюст намерен получить доступ к банковской тайне
"Скорее всего, это будет нужно Минюсту с точки зрения контролирования движения денежных средств на счетах НКО. Тут вопрос в источниках поступления, от кого приходят деньги на счета некоммерческих организаций. Некоторое время назад источники финансирования НКО были предметом пристального изучения органов... Возможно, Минюст будет сравнивать те отчеты, которые поступают ему или не поступают, и ту информацию, которая есть в банках. Нужно основание для аналитики. После могут приниматься основания о закрытии некоммерческих организаций. Такие полномочия у Минюста есть", - сказала Залюбовская РИА Новости.
Так как Минюст является органом контроля за деятельностью некоммерческих организаций, желание ведомства внести поправки в закон вполне логично, а их введение является очередным шагом по ужесточению контроля над деятельностью НКО, считает эксперт.
"Это связано с централизацией власти и ужесточением нормативно-правового регулирования деятельности как коммерческих юридических лиц, так и некоммерческих юридических лиц", - добавила она.
Согласно действующему законодательству, Минюст при выявлении нарушений в работе НКО имеет право временно приостановить деятельность организации, а в отдельных случаях - направить иск в суд с требованием о ликвидации НКО.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2018
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Глава СПЧ попросил Минюст отменить новые требования по отчетности для НКО
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
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