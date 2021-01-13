https://ria.ru/20210113/minyust-1592861402.html

Эксперт объяснил, зачем Минюсту нужен доступ к банковской тайне

Эксперт объяснил, зачем Минюсту нужен доступ к банковской тайне

Минюст намерен получить доступ к банковской тайне в РФ, в первую очередь, ввиду интереса к источникам финансирования НКО, считает эксперт общероссийского... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:03

2021-01-13T14:03

2021-01-13T14:03

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минюст намерен получить доступ к банковской тайне в РФ, в первую очередь, ввиду интереса к источникам финансирования НКО, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.Министерство юстиции России начало готовить поправки к закону о банковской деятельности, чтобы получить доступ к банковской тайне для более эффективного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства."Скорее всего, это будет нужно Минюсту с точки зрения контролирования движения денежных средств на счетах НКО. Тут вопрос в источниках поступления, от кого приходят деньги на счета некоммерческих организаций. Некоторое время назад источники финансирования НКО были предметом пристального изучения органов... Возможно, Минюст будет сравнивать те отчеты, которые поступают ему или не поступают, и ту информацию, которая есть в банках. Нужно основание для аналитики. После могут приниматься основания о закрытии некоммерческих организаций. Такие полномочия у Минюста есть", - сказала Залюбовская РИА Новости.Так как Минюст является органом контроля за деятельностью некоммерческих организаций, желание ведомства внести поправки в закон вполне логично, а их введение является очередным шагом по ужесточению контроля над деятельностью НКО, считает эксперт."Это связано с централизацией власти и ужесточением нормативно-правового регулирования деятельности как коммерческих юридических лиц, так и некоммерческих юридических лиц", - добавила она.Согласно действующему законодательству, Минюст при выявлении нарушений в работе НКО имеет право временно приостановить деятельность организации, а в отдельных случаях - направить иск в суд с требованием о ликвидации НКО.

https://ria.ru/20210113/minyust-1592828591.html

https://ria.ru/20181120/1533181561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), общество