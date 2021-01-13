https://ria.ru/20210113/minsk-1592867701.html
В Минске задержали белорусского журналиста Александрова
В Минске задержали белорусского журналиста Александрова
Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:33
2021-01-13T14:33
2021-01-13T14:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Отмечается, что в милиции отказались сообщить, по какой причине задержан Александров, для выяснения всех обстоятельств туда направился адвокат журналиста.По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора частного белорусского информационного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 477 журналистов задерживались в Белоруссии, 97 - отбывали административный арест. Девять журналистов сейчас находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592839582.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Отмечается, что в милиции отказались сообщить, по какой причине задержан Александров, для выяснения всех обстоятельств туда направился адвокат журналиста.
По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора частного белорусского информационного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 477 журналистов задерживались в Белоруссии, 97 - отбывали административный арест. Девять журналистов сейчас находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.