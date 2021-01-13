Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210113/minsk-1592867701.html
В Минске задержали белорусского журналиста Александрова
В Минске задержали белорусского журналиста Александрова
Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:33
2021-01-13T14:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020647_0:9:3045:1722_1920x0_80_0_0_23b84cb8ee122db34579b5c9c1f7dbbd.jpg
МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Отмечается, что в милиции отказались сообщить, по какой причине задержан Александров, для выяснения всех обстоятельств туда направился адвокат журналиста.По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора частного белорусского информационного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 477 журналистов задерживались в Белоруссии, 97 - отбывали административный арест. Девять журналистов сейчас находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592839582.html
https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_0f05d1d45fb550fa685eae15cee9526e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске задержали белорусского журналиста Александрова

14:33 13.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Отмечается, что в милиции отказались сообщить, по какой причине задержан Александров, для выяснения всех обстоятельств туда направился адвокат журналиста.
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
11:48Протесты в Белоруссии
В Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков
По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора частного белорусского информационного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 477 журналистов задерживались в Белоруссии, 97 - отбывали административный арест. Девять журналистов сейчас находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 18:01
Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Лента новостейМолния