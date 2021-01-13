https://ria.ru/20210113/minsk-1592867701.html

В Минске задержали белорусского журналиста Александрова

В Минске задержали белорусского журналиста Александрова

Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:33

2021-01-13T14:33

2021-01-13T14:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020647_0:9:3045:1722_1920x0_80_0_0_23b84cb8ee122db34579b5c9c1f7dbbd.jpg

МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан милицией, причины пока не известны, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и находится в Октябрьском РУВД Минска", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Отмечается, что в милиции отказались сообщить, по какой причине задержан Александров, для выяснения всех обстоятельств туда направился адвокат журналиста.По данным ассоциации, журналист, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и заместителем директора частного белорусского информационного агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 477 журналистов задерживались в Белоруссии, 97 - отбывали административный арест. Девять журналистов сейчас находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам.

https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592839582.html

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире