https://ria.ru/20210113/meditsina-1592864549.html

XV Международный конгресс по репродуктивной медицине

XV Международный конгресс по репродуктивной медицине

20 и 21 января в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Международный конгресс по репродуктивной медицине пройдет в онлайн-формате.

2021-01-13T14:20

2021-01-13T14:20

2021-01-13T14:20

анонсы

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Участники:- руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;- руководитель конгресса, академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;- ведущие российские ученые и специалисты;- зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров.Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества охраны репродуктивного здоровья путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение гинекологических заболеваний, увеличение результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной помощи беременным женщинам и новорожденным. Особое место будет уделено репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением баллов (кредитов) участникам.Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы