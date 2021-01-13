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XV Международный конгресс по репродуктивной медицине
XV Международный конгресс по репродуктивной медицине
20 и 21 января в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Международный конгресс по репродуктивной медицине пройдет в онлайн-формате.
2021-01-13T14:20
2021-01-13T14:20
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1592864549.jpg?1610536845
Участники:- руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;- руководитель конгресса, академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;- ведущие российские ученые и специалисты;- зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров.Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества охраны репродуктивного здоровья путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение гинекологических заболеваний, увеличение результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной помощи беременным женщинам и новорожденным. Особое место будет уделено репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением баллов (кредитов) участникам.Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

XV Международный конгресс по репродуктивной медицине

14:20 13.01.2021
 
Читать ria.ru в
20 и 21 января в 8:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Международный конгресс по репродуктивной медицине пройдет в онлайн-формате.
Участники:
- руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;
- руководитель конгресса, академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;
- ведущие российские ученые и специалисты;
- зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров.

Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества охраны репродуктивного здоровья путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение гинекологических заболеваний, увеличение результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной помощи беременным женщинам и новорожденным. Особое место будет уделено репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.
Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением баллов (кредитов) участникам.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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