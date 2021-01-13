XV Международный конгресс по репродуктивной медицине
19 января в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет XV Международный конгресс по репродуктивной медицине пройдет в онлайн-формате.
Участники:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;
- руководитель конгресса, академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;
- ведущие российские ученые и специалисты;
- зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров.
Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества охраны репродуктивного здоровья путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение гинекологических заболеваний, увеличение результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной помощи беременным женщинам и новорожденным. Особое место будет уделено репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.
Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением баллов (кредитов) участникам.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;
- руководитель конгресса, академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ;
- ведущие российские ученые и специалисты;
- зарубежные эксперты из авторитетных университетов, клиник, медицинских центров.
Цель конгресса по репродуктивной медицине – улучшение качества охраны репродуктивного здоровья путем внедрения современных технологий в диагностику и лечение гинекологических заболеваний, увеличение результативности применения вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной помощи беременным женщинам и новорожденным. Особое место будет уделено репродуктивному здоровью в условиях пандемии COVID-19 c учетом накопленного российского и международного опыта.
Подана заявка на аккредитацию конгресса по системе непрерывного медицинского образования с присвоением баллов (кредитов) участникам.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Прямая трансляция, а также предварительная регистрация на сайте мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru