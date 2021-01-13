https://ria.ru/20210113/mediki-1592880038.html

Путин оценил работу медиков в праздничные дни

Путин оценил работу медиков в праздничные дни

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за то, что в новогодние праздники объем оказываемой медицинской помощи не снижался. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:30

2021-01-13T15:30

2021-01-13T15:48

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за то, что в новогодние праздники объем оказываемой медицинской помощи не снижался."За каникулярный праздничный предновогодний период объем оказываемой медицинской помощи не снижался, и конечно, это положительный момент", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он поблагодарил медиков, Минздрав и руководителей "соответствующих структур на местах" . Глава государства добавил, что двойная выплата медикам, о которой он говорил в преддверии нового года, должна быть в обозначенные сроки "полностью осуществлена".Ранее Путин заявил, что в новогодние праздники медикам, которые борются с коронавирусом, нужно обеспечить социальные выплаты в двойном размере.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

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