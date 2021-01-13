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Путин оценил работу медиков в праздничные дни
Путин оценил работу медиков в праздничные дни
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за то, что в новогодние праздники объем оказываемой медицинской помощи не снижался. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:30
2021-01-13T15:48
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за то, что в новогодние праздники объем оказываемой медицинской помощи не снижался."За каникулярный праздничный предновогодний период объем оказываемой медицинской помощи не снижался, и конечно, это положительный момент", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он поблагодарил медиков, Минздрав и руководителей "соответствующих структур на местах" . Глава государства добавил, что двойная выплата медикам, о которой он говорил в преддверии нового года, должна быть в обозначенные сроки "полностью осуществлена".Ранее Путин заявил, что в новогодние праздники медикам, которые борются с коронавирусом, нужно обеспечить социальные выплаты в двойном размере.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин оценил работу медиков в праздничные дни

15:30 13.01.2021 (обновлено: 15:48 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за то, что в новогодние праздники объем оказываемой медицинской помощи не снижался.
"За каникулярный праздничный предновогодний период объем оказываемой медицинской помощи не снижался, и конечно, это положительный момент", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он поблагодарил медиков, Минздрав и руководителей "соответствующих структур на местах" .
Глава государства добавил, что двойная выплата медикам, о которой он говорил в преддверии нового года, должна быть в обозначенные сроки "полностью осуществлена".
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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