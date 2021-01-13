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https://ria.ru/20210113/mccartney--1592913461.html
Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road
Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road
Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:53
2021-01-13T20:53
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME.Полнометражная документальная лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" ("If These Walls Could Sing"). По словам Мэри, картина представит ее "личное" отношение к истории Abbey Road. Продюсером проекта выступит Джон Батсек ("Послушай меня, Марлон", "В поисках сахарного человека"). Производством займется Mercury Studios. "Мои самые ранние воспоминания детства связаны с временем, проведенным в Abbey Road. Я давно хотела рассказать историю этого исторического места", — пояснила Мэри.О предполагаемой дате выхода проекта пока ничего не известно.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, пол маккартни, the beatles

Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road

20:53 13.01.2021
 
© ВикипедияОбложка альбома Abbey Road группы Beatles
Обложка альбома Abbey Road группы Beatles - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Википедия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME.
Полнометражная документальная лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" ("If These Walls Could Sing"). По словам Мэри, картина представит ее "личное" отношение к истории Abbey Road.
Продюсером проекта выступит Джон Батсек ("Послушай меня, Марлон", "В поисках сахарного человека"). Производством займется Mercury Studios.
"Мои самые ранние воспоминания детства связаны с временем, проведенным в Abbey Road. Я давно хотела рассказать историю этого исторического места", — пояснила Мэри.
О предполагаемой дате выхода проекта пока ничего не известно.
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