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Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road
Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road
Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:53
2021-01-13T20:53
2021-01-13T20:53
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME.Полнометражная документальная лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" ("If These Walls Could Sing"). По словам Мэри, картина представит ее "личное" отношение к истории Abbey Road. Продюсером проекта выступит Джон Батсек ("Послушай меня, Марлон", "В поисках сахарного человека"). Производством займется Mercury Studios. "Мои самые ранние воспоминания детства связаны с временем, проведенным в Abbey Road. Я давно хотела рассказать историю этого исторического места", — пояснила Мэри.О предполагаемой дате выхода проекта пока ничего не известно.
https://ria.ru/20201228/mccartney-1590985804.html
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РИА Новости
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, пол маккартни, the beatles
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает
NME.
Полнометражная документальная лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" ("If These Walls Could Sing"). По словам Мэри, картина представит ее "личное" отношение к истории Abbey Road.
Продюсером проекта выступит Джон Батсек ("Послушай меня, Марлон", "В поисках сахарного человека"). Производством займется Mercury Studios.
"Мои самые ранние воспоминания детства связаны с временем, проведенным в Abbey Road. Я давно хотела рассказать историю этого исторического места", — пояснила Мэри.
О предполагаемой дате выхода проекта пока ничего не известно.