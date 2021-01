https://ria.ru/20210113/mccartney--1592913461.html

Мэри Маккартни снимет фильм про студию Abbey Road

Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:53

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

пол маккартни

the beatles

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Новый документальный фильм про знаменитую студию звукозаписи Abbey Road снимет дочь Пола Маккартни, фотограф и режиссер Мэри Маккартни, сообщает NME.Полнометражная документальная лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" ("If These Walls Could Sing"). По словам Мэри, картина представит ее "личное" отношение к истории Abbey Road. Продюсером проекта выступит Джон Батсек ("Послушай меня, Марлон", "В поисках сахарного человека"). Производством займется Mercury Studios. "Мои самые ранние воспоминания детства связаны с временем, проведенным в Abbey Road. Я давно хотела рассказать историю этого исторического места", — пояснила Мэри.О предполагаемой дате выхода проекта пока ничего не известно.

2021

