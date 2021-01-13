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Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения
Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения
Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед Ас Сабах в среду подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:02
2021-01-13T12:02
2021-01-13T12:02
кувейт
в мире
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед Ас Сабах в среду подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за разногласий с парламентом, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA."Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду принял премьер-министра, который подал ему прошение правительства об отставке", - говорится в сообщении.Премьер подал в отставку после того, как во вторник получил просьбу об отставке от министров. Они решились на отставку после того, как депутаты избранного в декабре прошлого года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства присутствовать.Депутаты обвинили правительство в оказании давления на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера парламента Кувейта Мазрука аль-Ганима в качестве спикера в очередной раз и вмешательство в формирование комитетов законодательного совета. Они также вменяют в вину исполнительной власти промедление в предоставлении на рассмотрение парламента программы работы правительства, которая должна быть представлена сразу после формирования кабинета министров.Политические дрязги сопровождают политическую жизнь Кувейта на фоне серьезных сложностей в экономике страны, которая не испытывала таких трудностей с момента нападения Ирака на Кувейт. Так, по данным бывшего министра финансов Барака аш-Шитана, в текущем финансовом году, который закончится в марте 2021 года, дефицит бюджета Кувейта составит 46 миллиардов долларов. В связи с этим правительство хочет принять закон о госдолге, который позволит ему взять ссуду 66 миллиардов долларов на 20 лет, с чем не согласился парламент прошлого созыва.Новый кабинет министров Кувейта во главе с премьером Сабахом Халедом Аль Хамадом Ас Сабахом был сформирован 14 декабря 2020 года после проведения в стране парламентских выборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/emir-1577963344.html
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кувейт, в мире
ДОХА, 13 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Кувейта
Сабах Аль Халед Ас Сабах в среду подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за разногласий с парламентом, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA
.
"Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду принял премьер-министра, который подал ему прошение правительства об отставке", - говорится в сообщении.
Премьер подал в отставку после того, как во вторник получил просьбу об отставке от министров. Они решились на отставку после того, как депутаты избранного в декабре прошлого года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства присутствовать.
Депутаты обвинили правительство в оказании давления на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера парламента Кувейта Мазрука аль-Ганима в качестве спикера в очередной раз и вмешательство в формирование комитетов законодательного совета. Они также вменяют в вину исполнительной власти промедление в предоставлении на рассмотрение парламента программы работы правительства, которая должна быть представлена сразу после формирования кабинета министров.
Политические дрязги сопровождают политическую жизнь Кувейта на фоне серьезных сложностей в экономике страны, которая не испытывала таких трудностей с момента нападения Ирака на Кувейт. Так, по данным бывшего министра финансов Барака аш-Шитана, в текущем финансовом году, который закончится в марте 2021 года, дефицит бюджета Кувейта составит 46 миллиардов долларов. В связи с этим правительство хочет принять закон о госдолге, который позволит ему взять ссуду 66 миллиардов долларов на 20 лет, с чем не согласился парламент прошлого созыва.
Новый кабинет министров Кувейта во главе с премьером Сабахом Халедом Аль Хамадом Ас Сабахом был сформирован 14 декабря 2020 года после проведения в стране парламентских выборов.