https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592880615.html

Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных

Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о проведении исследований на животных использования вакцин против новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:31

2021-01-13T15:31

2021-01-13T15:32

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о проведении исследований на животных использования вакцин против новых штаммов коронавируса."Вакцины эффективны против этого нового штамма (коронавируса)... Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, основания сейчас утверждать у нас есть. Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова