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Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о проведении исследований на животных использования вакцин против новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:31
2021-01-13T15:31
2021-01-13T15:32
здоровье - общество
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о проведении исследований на животных использования вакцин против новых штаммов коронавируса."Вакцины эффективны против этого нового штамма (коронавируса)... Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, основания сейчас утверждать у нас есть. Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова