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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592877100.html
Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
Мониторинг ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников продлится две недели, гражданам рекомендовано соблюдать все существующие... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:17
2021-01-13T15:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мониторинг ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников продлится две недели, гражданам рекомендовано соблюдать все существующие эпидтребования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Мы прошли новогодние праздники и традиционно после таких длительных праздников осуществляем мониторинг состояния заболеваемости. Этот мониторинг продлится две недели – это всем известный инкубационный период. Призываю наших граждан соблюдать ограничительные меры", - сказала Голикова.Система здравоохранения РФ провела новогодние праздники без сбоев, подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников

15:17 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мониторинг ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников продлится две недели, гражданам рекомендовано соблюдать все существующие эпидтребования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду.
"Мы прошли новогодние праздники и традиционно после таких длительных праздников осуществляем мониторинг состояния заболеваемости. Этот мониторинг продлится две недели – это всем известный инкубационный период. Призываю наших граждан соблюдать ограничительные меры", - сказала Голикова.
Система здравоохранения РФ провела новогодние праздники без сбоев, подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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