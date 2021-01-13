https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592877100.html

Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников

Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников

Мониторинг ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников продлится две недели, гражданам рекомендовано соблюдать все существующие... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:17

2021-01-13T15:17

2021-01-13T15:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мониторинг ситуации с коронавирусом в России после новогодних праздников продлится две недели, гражданам рекомендовано соблюдать все существующие эпидтребования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Мы прошли новогодние праздники и традиционно после таких длительных праздников осуществляем мониторинг состояния заболеваемости. Этот мониторинг продлится две недели – это всем известный инкубационный период. Призываю наших граждан соблюдать ограничительные меры", - сказала Голикова.Система здравоохранения РФ провела новогодние праздники без сбоев, подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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