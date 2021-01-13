https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592874527.html
Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В МИРЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: ТО ЛИ НЕ СОБЛЮДАЛИСЬ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТО ЛИ ИЗ-ЗА НОВЫХ ШТАММОВ РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:07
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID В МИРЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: ТО ЛИ НЕ СОБЛЮДАЛИСЬ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТО ЛИ ИЗ-ЗА НОВЫХ ШТАММОВРИА Новости
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