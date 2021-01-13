https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592872902.html

Снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах России

Снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах России

За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:02

2021-01-13T15:02

2021-01-13T15:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости - 83, в двух регионах продолжается пока рост", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество