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Снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах России
Снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах России
За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:02
2021-01-13T15:02
2021-01-13T15:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду."Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости - 83, в двух регионах продолжается пока рост", - сказала Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество