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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592849452.html
Гинцбург: чем дольше пандемия, тем выше риск появления мутаций COVID-19
Гинцбург: чем дольше пандемия, тем выше риск появления мутаций COVID-19
Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций коронавируса, поэтому с вирусом надо бороться сообща с другими странами, но в первую очередь... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:48
2021-01-13T12:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций коронавируса, поэтому с вирусом надо бороться сообща с другими странами, но в первую очередь следует защищать с помощью вакцины своих граждан, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

Гинцбург: чем дольше пандемия, тем выше риск появления мутаций COVID-19

12:48 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций коронавируса, поэтому с вирусом надо бороться сообща с другими странами, но в первую очередь следует защищать с помощью вакцины своих граждан, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар", - сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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