https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592831690.html

Военный медик рассказал, от чего зависит успех лечения коронавируса

Военный медик рассказал, от чего зависит успех лечения коронавируса

Успешность лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе возрастных, зависит от их собственного настроя, заявила заведующая отделением реанимации и... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:07

2021-01-13T11:07

2021-01-13T11:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

военно-медицинская академия имени кирова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588670357_0:6:3274:1848_1920x0_80_0_0_361f435fad914dfe5f32531fd1aaa6e6.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Успешность лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе возрастных, зависит от их собственного настроя, заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Елена Куделка.По её словам, клинические наблюдения показывают, что результаты терапии коронавируса хуже, если пациент относится к болезни отстранённо: "Я болен – лечите меня!"."Иными словами, всегда положительно сказывается активное участие самого человека в лечении", - добавила врач.Завотделением рассказала, что в ВМА было несколько возрастных пациентов с коронавирусом, которые именно так отнеслись к своему заболеванию и благополучно выздоровели.В качестве примера она привела случай 63-летнего мужчины, находившегося на вентиляции лёгких. "У него был отягощённый анамнез, связанный с онкологией. Но когда заходила к нему в палату, вспоминала рассказ Джека Лондона "Любовь к жизни". Да, его глаза выдавали усталость, но человек был твёрдо уверен, что обязательно выживет. Так и случилось – он выписался", - заявила врач.В ВМА отмечают, что особенностью борьбы с коронавирусной инфекцией на первых порах стало ее недостаточная изученность, однако ввиду того, что общие подходы к лечению инфекционных болезней формировались десятилетиями и во многом являются универсальными, к встрече с COVID-19 военные медики в целом были готовы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, военно-медицинская академия имени кирова, общество