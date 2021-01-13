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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592831690.html
Военный медик рассказал, от чего зависит успех лечения коронавируса
Военный медик рассказал, от чего зависит успех лечения коронавируса
Успешность лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе возрастных, зависит от их собственного настроя, заявила заведующая отделением реанимации и... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:07
2021-01-13T11:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
военно-медицинская академия имени кирова
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Успешность лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе возрастных, зависит от их собственного настроя, заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Елена Куделка.По её словам, клинические наблюдения показывают, что результаты терапии коронавируса хуже, если пациент относится к болезни отстранённо: "Я болен – лечите меня!"."Иными словами, всегда положительно сказывается активное участие самого человека в лечении", - добавила врач.Завотделением рассказала, что в ВМА было несколько возрастных пациентов с коронавирусом, которые именно так отнеслись к своему заболеванию и благополучно выздоровели.В качестве примера она привела случай 63-летнего мужчины, находившегося на вентиляции лёгких. "У него был отягощённый анамнез, связанный с онкологией. Но когда заходила к нему в палату, вспоминала рассказ Джека Лондона "Любовь к жизни". Да, его глаза выдавали усталость, но человек был твёрдо уверен, что обязательно выживет. Так и случилось – он выписался", - заявила врач.В ВМА отмечают, что особенностью борьбы с коронавирусной инфекцией на первых порах стало ее недостаточная изученность, однако ввиду того, что общие подходы к лечению инфекционных болезней формировались десятилетиями и во многом являются универсальными, к встрече с COVID-19 военные медики в целом были готовы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, военно-медицинская академия имени кирова, общество

Военный медик рассказал, от чего зависит успех лечения коронавируса

11:07 13.01.2021 (обновлено: 11:56 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Успешность лечения пациентов от коронавирусной инфекции, в том числе возрастных, зависит от их собственного настроя, заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Елена Куделка.
По её словам, клинические наблюдения показывают, что результаты терапии коронавируса хуже, если пациент относится к болезни отстранённо: "Я болен – лечите меня!".

"Мы уверены: успех лечения во многом предопределён не только работой медперсонала, но и настроем пациента. Это можно назвать примером взаимовыгодного сотрудничества врача и больного, которое очень важно при любом заболевании", - отметила Куделка, слова которой приводят в Минобороны РФ.

"Иными словами, всегда положительно сказывается активное участие самого человека в лечении", - добавила врач.
Завотделением рассказала, что в ВМА было несколько возрастных пациентов с коронавирусом, которые именно так отнеслись к своему заболеванию и благополучно выздоровели.
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В качестве примера она привела случай 63-летнего мужчины, находившегося на вентиляции лёгких. "У него был отягощённый анамнез, связанный с онкологией. Но когда заходила к нему в палату, вспоминала рассказ Джека Лондона "Любовь к жизни". Да, его глаза выдавали усталость, но человек был твёрдо уверен, что обязательно выживет. Так и случилось – он выписался", - заявила врач.
В ВМА отмечают, что особенностью борьбы с коронавирусной инфекцией на первых порах стало ее недостаточная изученность, однако ввиду того, что общие подходы к лечению инфекционных болезней формировались десятилетиями и во многом являются универсальными, к встрече с COVID-19 военные медики в целом были готовы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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