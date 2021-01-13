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https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592818725.html
Врачи рассказали, как спасли россиянку с безнадежной формой COVID-19
Врачи рассказали, как спасли россиянку с безнадежной формой COVID-19
Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:39
2021-01-13T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой COVID-19.Оксану Шеломенцеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией со стопроцентным поражением легких на 32-й неделе беременности. В течение недели состояние женщины пытались стабилизировать, но ей становилось хуже, и врачи приняли решение проводить кесарево сечение."На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода", — заявила заведующая реанимацией Галина Шкандрий в комментарии "Российской газете".Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребенок здоров. Но Оксане после операции стало хуже, и ее отправили в реанимацию. Врачи перинатального центра обращались к коллегам-инфекционистам, но практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают.Тем не менее постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток ее выписали."Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда", — заключила Шкандрий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Врачи рассказали, как спасли россиянку с безнадежной формой COVID-19

09:39 13.01.2021 (обновлено: 11:33 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах России
Ситуация с коронавирусом в городах России - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой COVID-19.
Оксану Шеломенцеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией со стопроцентным поражением легких на 32-й неделе беременности. В течение недели состояние женщины пытались стабилизировать, но ей становилось хуже, и врачи приняли решение проводить кесарево сечение.
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"На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода", — заявила заведующая реанимацией Галина Шкандрий в комментарии "Российской газете".
Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребенок здоров. Но Оксане после операции стало хуже, и ее отправили в реанимацию. Врачи перинатального центра обращались к коллегам-инфекционистам, но практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают.
Тем не менее постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток ее выписали.
"Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда", — заключила Шкандрий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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