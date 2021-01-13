https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592818725.html

Врачи рассказали, как спасли россиянку с безнадежной формой COVID-19

Врачи рассказали, как спасли россиянку с безнадежной формой COVID-19

Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:39

2021-01-13T09:39

2021-01-13T11:33

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой COVID-19.Оксану Шеломенцеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией со стопроцентным поражением легких на 32-й неделе беременности. В течение недели состояние женщины пытались стабилизировать, но ей становилось хуже, и врачи приняли решение проводить кесарево сечение."На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода", — заявила заведующая реанимацией Галина Шкандрий в комментарии "Российской газете".Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребенок здоров. Но Оксане после операции стало хуже, и ее отправили в реанимацию. Врачи перинатального центра обращались к коллегам-инфекционистам, но практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают.Тем не менее постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток ее выписали."Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда", — заключила Шкандрий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/lekarstva-1592812903.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество