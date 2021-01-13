https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592803567.html

Популярный российский блогер умер из-за коронавируса в 31 год

Популярный российский блогер умер из-за коронавируса в 31 год

Российский блогер Денис Бейсовский умер от осложнений на фоне коронавируса, об этом в Facebook сообщил его отец Юрий Судаков. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:13

2021-01-13T03:13

2021-01-13T10:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российский блогер Денис Бейсовский умер от осложнений на фоне коронавируса, об этом в Facebook сообщил его отец Юрий Судаков.Блогер скончался 11 января, ему был 31 год.В конце декабря Бейсовский рассказал в Instagram, что почувствовал сильное недомогание, вскоре он получил положительный результат на COVID-19, его госпитализировали. Второго января блогер сообщил, что его выписали из медучреждения.На YouTube-канал Бейсовского, где он рассказывал о видеоиграх и новостях из мира игровой индустрии, подписано 159 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество