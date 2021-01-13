https://ria.ru/20210113/korolev-1592800081.html

Россия ответила гифкой на пост Украины о "краже" Королева

Россия ответила гифкой на пост Украины о "краже" Королева

Российская сторона ответила Киеву на обвинения в "краже" советского конструктора Сергея Королева анимированной гифкой из мультика по украинской сказке,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:11

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2021-01-13T08:10

россия

сергей королев

украина

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская сторона ответила Киеву на обвинения в "краже" советского конструктора Сергея Королева анимированной гифкой из мультика по украинской сказке, напомнив, что когда-то все были одной страной.Ранее в официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения "легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого" появился пост: "Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев". "Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань", - говорилось в сообщении.В ответ на это в аккаунте России появился шутливый ответ украинской стороне."Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием?" - говорится в сообщении.К нему прикреплена анимированная гифка из известного мультфильма, снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией "Союзмультфильм". "Эта гифка взята из московского мультфильма 1982 года "Жил был пёс...", - поясняется в посте.Во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. Под его руководством Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.Королев родился в Житомире, детство провел в Киеве, Нежине, Одессе. Учился в Киевском политехническом институте, в 1926 году перевелся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). С тех пор трудился в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/mask-1592769762.html

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россия, сергей королев, украина, в мире