https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
Россия является стратегическим партнером Киргизии, Бишкек будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:39
2021-01-13T08:39
2021-01-13T09:06
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Киргизии, Бишкек будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24""Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история", - отметил Жапаров. Он напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами. "Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - наш главный союзник и партнер", - отметил Жапаров."Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - добавил он.Кроме того, Киргизия будет продолжать сотрудничать и с другими странами. "Не только с Китаем и с Америкой – мы со всеми государствами будем сотрудничать", - указал Жапаров.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/zhaparov-1592540948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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китай, сша, россия, садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Россия является стратегическим партнером Киргизии
, Бишкек
будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров
в эфире телеканала "Россия 24"
"Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история", - отметил Жапаров. Он напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами. "Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - наш главный союзник и партнер", - отметил Жапаров.
"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - добавил он.
Кроме того, Киргизия будет продолжать сотрудничать и с другими странами. "Не только с Китаем
и с Америкой
– мы со всеми государствами будем сотрудничать", - указал Жапаров.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.