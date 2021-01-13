Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
Россия является стратегическим партнером Киргизии, Бишкек будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:39
2021-01-13T09:06
китай
сша
россия
садыр жапаров
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592570976_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_632375f8fa25e3cd185413366d0c7dc7.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Киргизии, Бишкек будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24""Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история", - отметил Жапаров. Он напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами. "Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - наш главный союзник и партнер", - отметил Жапаров."Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - добавил он.Кроме того, Киргизия будет продолжать сотрудничать и с другими странами. "Не только с Китаем и с Америкой – мы со всеми государствами будем сотрудничать", - указал Жапаров.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/zhaparov-1592540948.html
https://ria.ru/20210113/zhaparov-1592814294.html
китай
сша
россия
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592570976_194:0:2301:1580_1920x0_80_0_0_808a99782d8169142e11f04d9e79d53a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, сша, россия, садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире

Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии

08:39 13.01.2021 (обновлено: 09:06 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Киргизии, Бишкек будет продолжать эту линию, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24"
"Россия для нас, для Киргизстана, не просто стратегический партнер и союзник – с Россией нас связывает очень давняя история", - отметил Жапаров. Он напомнил, что после распада Советского Союза страны стали близкими партнерами. "Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - наш главный союзник и партнер", - отметил Жапаров.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 11:37
Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах Киргизии
"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - добавил он.
Кроме того, Киргизия будет продолжать сотрудничать и с другими странами. "Не только с Китаем и с Америкой – мы со всеми государствами будем сотрудничать", - указал Жапаров.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
09:01
Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии
 
КитайСШАРоссияСадыр ЖапаровБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния