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Туризм
https://ria.ru/20210113/kipr-1592844031.html
На Кипре перенесли сроки введения новых требований к иностранным туристам
На Кипре перенесли сроки введения новых требований к иностранным туристам
Власти Кипра перенесли сроки введения новых правил по въезду иностранных туристов и запуску обновленной системы категоризации стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:48
2021-01-13T13:49
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти Кипра перенесли сроки введения новых правил по въезду иностранных туристов и запуску обновленной системы категоризации стран, сообщает АТОР.С 10 до 31 января из-за пандемии COVID-19 правительство Кипра объявило второй по счету локдаун. Введен комендантский час с девяти часов вечера до пяти утра, ограничено передвижение, действует запрет на проведение собраний, общественных мероприятий, госсектор и большинство частных компаний переведены на удаленку.Общенациональная изоляция повлияла на планы властей по запуску обновленного протокола для путешествий и туризма. Предполагалось, что с 15 января будет введена новая, цветовая система для гостей из 56 стран. Она разработана в соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Государства разделят на четыре категории, каждой из которой присвоят свой цвет: зеленый, оранжевый, красный или серый.Пассажиры из "зеленого" списка (все страны Евросоюза) смогут прилетать на Кипр без ПЦР-тестов на коронавирус. Туристам из "оранжевой" группы, куда войдут страны Европейской экономической зоны, включая Великобританию и Швейцарию, перед посадкой на борт потребуется предъявить справку с отрицательным анализом на COVID-19.Ожидается, что Россия вместе еще с семью странами будет отнесена к "красной" категории. Для въезда на Кипр нашим соотечественникам понадобится сдать два ПЦР-теста: один — перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии.В связи с локдауном планируемые обновления условий въезда иностранных туристов отложены до 1 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, евросоюз, кипр, великобритания, швейцария

На Кипре перенесли сроки введения новых требований к иностранным туристам

13:48 13.01.2021 (обновлено: 13:49 13.01.2021)
 
CC0 / dimitrisvetsikas1969 / Кипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти Кипра перенесли сроки введения новых правил по въезду иностранных туристов и запуску обновленной системы категоризации стран, сообщает АТОР.
С 10 до 31 января из-за пандемии COVID-19 правительство Кипра объявило второй по счету локдаун. Введен комендантский час с девяти часов вечера до пяти утра, ограничено передвижение, действует запрет на проведение собраний, общественных мероприятий, госсектор и большинство частных компаний переведены на удаленку.
Общенациональная изоляция повлияла на планы властей по запуску обновленного протокола для путешествий и туризма. Предполагалось, что с 15 января будет введена новая, цветовая система для гостей из 56 стран. Она разработана в соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Государства разделят на четыре категории, каждой из которой присвоят свой цвет: зеленый, оранжевый, красный или серый.
Пассажиры из "зеленого" списка (все страны Евросоюза) смогут прилетать на Кипр без ПЦР-тестов на коронавирус. Туристам из "оранжевой" группы, куда войдут страны Европейской экономической зоны, включая Великобританию и Швейцарию, перед посадкой на борт потребуется предъявить справку с отрицательным анализом на COVID-19.
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В связи с локдауном планируемые обновления условий въезда иностранных туристов отложены до 1 февраля 2021 года.
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